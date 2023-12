Plan na media publiczne jest konsekwentnie realizowany, a obecne zmiany "doprowadzą do odebrania mediów publicznych politykom" - powiedział w czwartek w Studiu PAP europoseł Robert Biedroń. Dodał, że polityka to nie jest kwestia stylu, to jest kwestia skuteczności.

Plan na media publiczne jest konsekwentnie realizowany, a obecne zmiany "doprowadzą do odebrania mediów publicznych politykom" - powiedział w czwartek w Studiu PAP europoseł Robert Biedroń. Dodał, że polityka to nie jest kwestia stylu, to jest kwestia skuteczności. Jak powiedział współprzewodniczący Nowej Lewicy, zmiany w mediach są przeprowadzane po to, "żebyśmy nigdy więcej nie zobaczyli w mediach publicznych propagandy partyjnej". "Styl może budzić wątpliwości, ale nikt nie spodziewał się, że PiS odda media publiczne, które były tubą propagandową tej partii" - mówił współprzewodniczący Nowej Lewicy. Nikt tak jak PiS nie zawłaszczył mediów publicznych Robert Biedroń mówił też, że "nikt tak jak PiS nie zawłaszczył mediów publicznych". Polska dzisiaj w rankingach wolności mediów zajmuje 57. miejsce obok Burkina Faso i Papui-Nowej Gwinei - wskazał europoseł. Pierwszy ruch nowych decydentów w TVP [OPINIA] Zobacz również Sejm podjął we wtorek wieczorem uchwałę w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych, oraz Polskiej Agencji Prasowej, wzywającą Skarb Państwa do działań naprawczych. Odwołanie prezesów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej W środę resort kultury poinformował, że szef MKiDN Bartłomiej Sienkiewicz odwołał 19 grudnia dotychczasowych prezesów Zarządów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej i Rady Nadzorcze. Minister powołał nowe Rady Nadzorcze spółek, które powołały nowe Zarządy Spółek.(PAP) autor: Jarema Jamrożek