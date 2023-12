W styczniu 2024 r. w Polsce odbędzie się zjazd z udziałem polityków z grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. To wydarzenie, które poprzedzi spotkanie natury programowej - mówił w poniedziałek w Studiu PAP szef klubu PiS Mariusz Błaszczak.

Błaszczak w poniedziałek w Studiu PAP pytany o to, czy PiS nadal ma w planach organizację na początku 2024 r. zapowiadanego przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego zjazdu partii prawicowych odpowiedział twierdząco. "Wydarzenie odbędzie się już w styczniu" - dodał.

"Jest na agendzie. To sprawa dotycząca zmian w unijnych traktatach, które jeśli zostałyby wprowadzone, doprowadziłyby do utraty suwerenności i niepodległości przez Polskę. Nie możemy do tego dopuścić, my się na to nie zgadzamy" - powiedział.

Szef klubu PiS pytany, kto będzie zaproszony na to wydarzenie odpowiedział, że politycy "z naszego konserwatywnego ugrupowania w Parlamencie Europejskim". Chodzi o grupę Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR). "Będziemy mówić o zagrożeniach, z którymi związane są zmiany traktatów" - dodał.

"To będzie spotkanie, które poprzedzi spotkanie natury programowej. Prawo i Sprawiedliwość wyróżnia się tym, że jesteśmy przygotowani programowo. Nie tylko na wybory, ale nasze działania są według programu, który powstaje, w konsultacji z ludźmi" - powiedział Błaszczak.

Konferencja europejskiej prawicy w Polsce

Prezes PiS Jarosław Kaczyński 11 listopada br. zapowiedział, że "w styczniu przyszłego roku w Warszawie odbędzie się konferencja wszystkich patriotycznych sił". Jak dodał, spotkanie będzie "początkiem wielkiej akcji w różnych dziedzinach".

Grupa EKR w Parlamencie Europejskim obecnie liczy 66 deputowanych z 13 krajów. Należą do niej europosłowie z PiS, Szwedzkich Demokratów czy hiszpańskiego VOX, a także deputowani ugrupowania Bracia Włosi.

Cała rozmowa dostępna jest pod adresem: https://www.pap.pl/aktualnosci/gosc-studia-pap-mariusz-blaszczak-szef-klubu-pis i na www.wideo.pap.pl.

Autor: Adrian Kowarzyk

