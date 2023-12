Prezydent Andrzej Duda przekazał mi, że będzie obecny w Sejmie podczas wyboru Donalda Tuska na premiera; jego wylot do Szwajcarii został przełożony na wtorek rano - powiedział w poniedziałek marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

Po tym jak Sejm nie wyraził w poniedziałek w głosowaniu wotum zaufania rządowi Mateusza Morawieckiego, marszałek Izby Szymon Hołownia zarządził przerwę w obradach; w tym czasie posłowie mogą zgłaszać kandydatury na premiera w drugim kroku konstytucyjnym. Kandydata może zgłosić grupa co najmniej 46 posłów. Kandydatem na premiera koalicji KO, Trzeciej Drogi i Lewicy, która ma większość 248 posłów, jest szef PO Donald Tusk.

Zaprzysiężenie rządu Tuska - kiedy?

Podczas konferencji prasowej marszałek Sejmu poinformował, że odbył krótką rozmowę z prezydentem. Jak relacjonował, Andrzej Duda zapewnił go, że jest "zdecydowany i zdeklarowany, by nie przedłużać procedur", a środę ma zarezerwowaną na czynności związane tylko z powoływaniem nowego rządu. Hołownia dodał, że prawdopodobnie do zaprzysiężenia dojdzie w środę rano.

"Ma się odbyć, jeśli się jeszcze nie odbyła - pewnie nie - rozmowa bezpośrednia na terenie Sejmu prezydenta z Donaldem Tuskiem. Panowie są już gospodarzami tego procesu. Uzgodnią godzinę zaprzysiężenia, może to będzie godz. 9, może 10. Zobaczymy, natomiast wydaje się, że będą to godziny przedpołudniowe" - wskazał Hołownia.

Duda ma być obecny w Sejmie podczas wyboru Tuska na premiera

Jak przekazał, prezydent wspomniał podczas rozmowy, że będzie obecny również podczas drugiej części poniedziałkowych obrad Sejmu.

"(Prezydent) był rano na exposé Mateusza Morawieckiego. Zapewnił mnie, że będzie także na wyborze - przypuszczamy - Donalda Tuska na premiera, tak, by uhonorować, okazać szacunek demokracji. Został przełożony wylot prezydenta do Szwajcarii na jutro rano w związku z tym. Cieszę się z tej deklaracji" - podkreślił marszałek Sejmu.

Poinformował, że we wtorek w Sejmie Prezydium Sejmu przekaże w uroczysty sposób uchwałę o powołaniu Rady Ministrów nowemu rządowi z premierem Donaldem Tuskiem na czele. "Zaprosiliśmy jako Prezydium Sejmu na małą uroczystość, by podkreślić to, że tym razem premier od początku do końca wychodzi z Sejmu" - powiedział Hołownia.

Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą we wtorek w Genewie weźmie udział w spotkaniu wysokiego szczebla z okazji 75. rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.(PAP)

