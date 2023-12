To dla wielu młodych polityków wstęp do pełnienia wyższych rangą stanowisk. Mowa o roli sekretarzy Sejmu, którzy zasiadając obok marszałka tej izby pomagają mu w kierowaniu obradami. Zwyczajowo przyjęło się, że sekretarzami Sejmu zostają najmłodsi posłowie. Wyjaśniamy, jak wybierani są sekretarze i co należy do ich obowiązków.

O sekretarzach mówi art. 6 Regulaminu Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. W akcie zapisano, że na pierwszym posiedzeniu Sejm wybiera 20 sekretarzy Sejmu, a kandydatów na sekretarzy Sejmu zgłasza Prezydium Sejmu (czyli Marszałek Sejmu wraz z wicemarszałkami). Wybór sekretarzy Sejmu odbywa się łącznie, chyba że Sejm postanowi inaczej. Do odwoływania sekretarzy stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zgłaszania kandydatów przez Prezydium Sejmu oraz łącznego wyboru sekretarzy.

Co robią sekretarze Sejmu?

Przyjęło się, że sekretarze wybierani są spośród najmłodszych posłów zasiadających w sejmowych ławach. Podstawową funkcją sekretarzy jest wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie kierowania obradami Sejmu przez marszałka. Do obowiązków sekretarzy należy m.in. prowadzenie listy mówców podczas obrad i prowadzenie protokołów z posiedzeń Sejmu. Sekretarze pełnią także inne czynności zlecone przez marszałka. Jeżeli niemożliwe jest przeprowadzenie danego głosowania przy pomocy urządzenia do liczenia głosów, to sekretarze są odpowiedzialni za liczenie głosów oddanych przez podniesienie ręki. Podczas obrad Sejmu dwóch sekretarzy zasiada po prawej stronie marszałka (patrząc wprost na marszałka).

Kto obecnie pełni funkcję sekretarzy w Sejmie?

W obecnej, X kadencji Sejmu na dwudziestu sekretarzy ośmiu jest z PiS i ośmiu z KO. Pozostałe ugrupowania zasiadające w izbie - Polska 2050, PSL, Lewica i Konfederacja mają po jednym sekretarzu. Podczas pierwszego posiedzenia nowego Sejmu za powyższymi kandydaturami głosowało 457 posłów. Wniosek Prezydium Sejmu w tej sprawie przyjęto jednogłośnie - nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Funkcję sekretarzy Sejmu RP X kadencji pełnią:

1. Paweł Bliźniuk (KO)

2. Krzysztof Ciecióra (PiS)

3. Bartłomiej Dorywalski (PiS)

4. Adam Gomoła (Polska 2050)

5. Robert Gontarz (PiS)

6. Małgorzata Gromadzka (KO)

7. Patryk Jaskulski (KO)

8. Filip Kaczyński (PiS)

9. Łukasz Kmita (PiS)

10. Sebastian Łukaszewicz (PiS)

11. Daniel Milewski (PiS)

12. Michał Moskal (PiS)

13. Jolanta Niezgodzka (KO)

14. Mirosław Adam Orliński (PSL-TD)

15. Rafał Siemaszko (KO)

16. Weronika Smarduch (KO)

17. Joanna Wicha (Lewica)

18. Ryszard Wilk (Konfederacja}

19. Aleksandra Wiśniewska (KO)

20. Adrian Witczak (KO)

Najmłodsi posłowie X kadencji Sejmu

W tej kadencji Sejmu jedynie trzech spośród 460 posłów nie przekroczyło jeszcze 30. roku życia (w poprzedniej kadencji było aż 30 dwudziesto-kilku letnich posłów). Obecnie najmłodsi posłowie zasiadający w izbie to: 24-letni Adam Gomoła z Trzeciej Drogi, 29-letni Michał Moskal z PiS i 29-letnia Aleksandra Wiśniewska z KO. Wszyscy troje zostali wybrani na sekretarzy Sejmu tej kadencji.

Aleksandra Wiśniewska z KO - kim jest?

Ostatnio szczególnie głośno w mediach jest o - Aleksandrze Wiśniewskiej, posłance z ramienia Koalicji Obywatelskiej i nowej sekretarz Sejmu. 29-latka w wyborach startowała z okręgu łódzkiego i w tyle zostawiła bardziej doświadczonych kandydatów z tego regionu, otrzymując ponad 25 tys. głosów. Matka Aleksandry Wiśniewskiej pochodzi z Bangkoku, z rodziny tajsko-chińskiej. Ojcem jest z kolei polski biznesmen Radosław Wiśniewski, założyciel spółki Redan, która stoi za popularnymi markami odzieżowymi Top Secret czy Troll.

Wiśniewska po maturze zdanej we Włoszech studiowała w London School of Economics oraz na Uniwersytecie Oksfordzkim. Posłanka przez wiele lat zaangażowana była w działalność humanitarną. Nad strategią działań humanitarnych związanych z wojną domową w Syrii pracowała m.in. w Turcji i Jordanii. W 2019 roku pełniła funkcję koordynatorki projektu, a potem kierowniczki misji Polskiej Akcji Humanitarnej w Jemenie. Kierowała również misją organizacji Intersos w trakcie inwazji Rosji na Ukrainę.

Młoda posłanka przed otrzymaniem mandatu pracowała w sztabie Janiny Ochojskiej w trakcie kampanii przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Pełniła także funkcję pełnomocniczki prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej ds. zaangażowania obywatelskiego.

Nowa sekretarz Aleksandra Wiśniewska i jej kontrowersyjne wypowiedzi

Ostatnie słowa posłanki Koalicji Obywatelskiej były szeroko komentowane publicznie. W piątek 17 listopada Aleksandra Wiśniewska była gościem programu "Kampania bez kitu" w TVN24. Na antenie skomentowała pierwsze posiedzenie Sejmu słowami: - (…) To co zobaczyliśmy, to absolutne załamanie się kultury parlamentaryzmu. Uważam, że nie powinniśmy tego traktować jako status quo, gdzie posłowie i posłanki mogą przychodzić do Sejmu i brać udział w debacie tacy rozstrojeni, w najgorszej formie psychicznej, fizycznej i duchowej. Powinniśmy dążyć do jak najwyższych standardów parlamentaryzmu. (…) Pracowałam wiele lat na wojnach i przyznam szczerze, że obserwowałam na przykład negocjacje między warlordami czy watażkami. (…) tam mimo tego, że zdarzają się na przykład morderstwa na tle politycznym, (…) poziom honoru, szacunku i dekorum jest dużo wyższy.

Młoda polityk opublikowała również post na platformie X (dawniej Twitter) o następującej treści: - Pierwsze obrady Sejmu, wciąż zaburzone zachowaniami Zjednoczonej Prawicy, przypominały połączenie literatury Kafki, thrillera politycznego i Jasia Fasoli.

Kto pełnił funkcje sekretarzy Sejmu w przeszłości?

Z obecnie dobrze znanych w świecie polityki nazwisk funkcję sekretarzy Sejmu pełnili w przeszłości: minister w kancelarii premiera Łukasz Schreiber (z ramienia PiS, sekretarz Sejmu w VIII kadencji), polska pięściarka Iwona Guzowska (z ramienia PO, VII kadencja Sejmu), polska snowboardzistka Jagna Marczułajtis-Walczak (z ramienia PO, VII kadencja Sejmu), były minister zdrowia Bartosz Arłukowicz (z ramienia PO, VI kadencja Sejmu), była minister sportu i turystyki Joanna Mucha (z ramienia PO, VI kadencja Sejmu), senator Krzysztof Brejza (z ramienia PO, VI kadencja Sejmu), przewodniczący klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk (z ramienia PO, VI kadencja Sejmu) oraz wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak (wówczas z ramienia LPR, V kadencja Sejmu).