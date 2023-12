Kluby: Polska 2050-Trzecia Droga oraz Polskie Stronnictwo Ludowe-Trzecia Droga podpisały w czwartek porozumienie o współpracy parlamentarnej. Zakłada ono m.in. konsultacje projektów ustaw oraz wspólne posiedzenia klubów.

Porozumienie o współpracy parlamentarnej między klubami Polska 2050 - Trzecia Droga oraz Polskie Stronnictwo Ludowe - Trzecia Droga podpisali w czwartek ich przewodniczący: Mirosław Suchoń oraz Krzysztof Paszyk.

Jak mówił podczas konferencji prasowej w Sejmie Suchoń, zapisy tego porozumienia będą podstawą do realizacji postulatów programowych przedstawionych w kampanii wyborczej przez Trzecią Drogę. "To moment, w którym realizujemy obietnicę z naszego hasła: dość kłótni, do przodu. Obywatele oczekują pozytywnych zmian. Celem Trzeciej Drogi jest realizacja projektów, które będą służyły poprawie jakości usług publicznych, stabilności działalności gospodarczej" - mówił szef klubu Polski 2050.

Również Paszyk podkreślił, że podpisane porozumienie jest realizacją obietnicy z kampanii wyborczej - choć Polska 2050 i PSL tworzą odrębne kluby w parlamencie, to będą ściśle współpracować. "Dzisiaj ta współpraca staje się faktem" - podkreślił.

Jak przekazał, porozumienie zakłada m.in. ścisłą, bieżącą współpracę przewodniczących klubów, konsultacje podczas prac na projektami ustaw i uzgadnianie stanowisk, a także wspólne posiedzenia klubów parlamentarnych.(PAP)

autorki: Aleksandra Rebelińska, Daria Kania

