Jeśli byłaby taka wola ze strony nowo wybranego premiera, to 14 grudnia też wchodzi w grę; możliwe są godziny poranne, biorąc pod uwagę, że posiedzenie Rady Europejskiej zaczyna się w godzinach wieczornych - powiedział minister w KPRP Wojciech Kolarski.

Data zaprzysiężenia nowego premiera

Prezydencki minister pytany był o możliwą datę zaprzysiężenia nowego premiera, o to, czy w prezydenckim kalendarzu jest już roboczy punkt dot. zaprzysiężenia nowego rządu.

"Pracując nad przyszłotygodniowym kalendarzem, bierzemy różne scenariusze pod uwagę. Natomiast 12 grudnia, w godzinach wieczornych, prezydent dopiero wraca ze Szwajcarii, gdzie będzie brał udział w posiedzeniu, będzie miał wystąpienie na forum ONZ w 75. rocznicę podpisania Deklaracji Praw Człowieka. To jest wyjazd od dawna zaplanowany" - zaznaczył Kolarski.

Jeśli tzw. drugi konstytucyjny krok będzie przebiegał zgodnie z zapowiedziami marszałka Sejmu Szymona Hołowni i opublikowanym harmonogramem Sejmu, to, jak tłumaczył Kolarski, pierwszy możliwy termin zaprzysiężenia nowego rządu to 13 grudnia. "Jeśli byłaby taka wola ze strony nowo wybranego premiera, to 14 grudnia też wchodzi w grę. Godziny poranne są możliwe, biorąc pod uwagę, że Rada Europejska zaczyna się w godzinach wieczornych" - wyjaśnił.

Czy istnieje możliwość współpracy Andrzeja Dudy z Donaldem Tuskiem?

Dopytywany o możliwą współpracę prezydenta Andrzeja Dudy z szefem PO Donaldem Tuskiem i jego przyszłym rządem ocenił, że prezydent zawsze jest otwarty na współpracę. Wskazał, że pojawia się pytanie, jaką politykę będzie prowadził nowy rząd. "Jakie decyzje będzie podejmował? Czy będzie na tej fali euforii wciąż trwającej po stronie opozycji połączonej z ewidentną potrzeba zemsty, niestety, tak to teraz wygląda, czy też będzie szukał z prezydentem porozumienia w najważniejszych sprawach dla Polski" - wskazywał. Przypomniał, ze prezydent będzie bronił spraw, z którymi szedł do wyborów oraz wartości, dzięki którym zwyciężył.

Wotum zaufania dla rządu Mateusza Morawieckiego

Według opublikowanego harmonogramu obrad Sejmu, w poniedziałek 11 grudnia o godzinie 15.00 dojdzie do głosowania nad wotum zaufania dla rządu Mateusza Morawieckiego. Jeśli rząd nie uzyska wotum, po głosowaniu ma zostać zarządzona półtoragodzinna przerwa, podczas której będzie czas na zgłaszanie kandydatur na Prezesa Rady Ministrów w tzw. drugim konstytucyjnym kroku. Kandydatem KO, Polski 2050 Szymona Hołowni, PSL i Lewicy na szefa rządu jest lider PO Donald Tusk.

Jak przekazano na stronie Sejmu, 11 grudnia o godz. 16.30 posłowie przejdą do wyboru Prezesa Rady Ministrów. W tym punkcie również przewidziano 10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła. Na godzinę 20.00 przewidziano głosowanie, a później ewentualne oświadczenia poselskie.

Nowy Prezes Rady Ministrów

Na wtorek, 12 grudnia, na godzinę 9.00 zaplanowane jest przedstawienie przez nowego Prezesa Rady Ministrów programu działania oraz składu Rady Ministrów wraz z wnioskiem w sprawie wyboru Rady Ministrów.

W ubiegły piątek szef PO Donald Tusk spotkał się z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią w sprawie tzw. drugiego konstytucyjnego kroku powoływania rządu. - Spodziewajcie się państwo wyboru nowego rządu 11 grudnia, a jeśli czas na to nie pozwoli, to 12 grudnia expose nowego premiera, a zaprzysiężenie zakładamy 13 grudnia - powiedział Tusk po spotkaniu.

27 listopada prezydent Andrzej Duda powołał nowy rząd Mateusza Morawieckiego, utworzony po wyborach parlamentarnych w tzw. pierwszym kroku konstytucyjnym. Premier w ciągu 14 dni od zaprzysiężenia jego gabinetu przedstawia Sejmowi exposé z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania. Termin ten mija 11 grudnia.

Drugi konstytucyjny krok

Jeśli w tzw. pierwszym kroku nie uda się wyłonić rządu, inicjatywę przejmuje Sejm. Kandydata na premiera może zgłosić grupa co najmniej 46 posłów. Sejm wybiera premiera i członków rządu większością bezwzględną w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Następnie prezydent powołuje tak wybrany rząd i odbiera od niego przysięgę.

W wyborach do Sejmu, które odbyły się 15 października, PiS zdobyło 194 mandaty, co nie daje większości co najmniej 231 posłów. KO zdobyła 157 mandatów, Trzecia Droga - 65, Nowa Lewica - 26, a Konfederacja - 18.