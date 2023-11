Chciałabym, by urząd Rzecznika Praw Dziecka nie poniżał, nie segregował; każde dziecko jest ważne, piękne, jest wartością; żadnego nie należy dyskryminować - mówiła podczas wystąpienia w Senacie Monika Horna-Cieślak, wybranak przez Sejm na Rzecznika Praw Dziecka.

Senat wznowił dwudniowe posiedzenie. Obecnie trwa punkt dotyczący wyrażenia zgody na powołanie Horny-Cieślak na Rzecznika Praw Dziecka.

Rzeczniczka Praw Dziecka chce być przedstawicielką głosu młodych

Będąc Rzeczniczką Praw Dziecka - jeśli państwo oczywiście wyrazicie na to zgodę - chciałabym pełnić ten urząd w taki sposób, aby był to urząd, który jest realnym przedstawicielem głosu młodych" - podkreśliła w swoim wystąpieniu Horna-Cieślak. Jak wskazywała, chodzi o to, by ten urząd mówił głosami osób młodych.

"Chciałabym, żeby (...) urząd Rzecznika Praw Dziecka był takim miejscem, które mówi jasno: +Każde dziecko jest ważne, każde dziecko jest wartością, każde dziecko jest piękne, każde dziecko ma w sobie potencjał+. A to od nas zależy - też od osób dorosłych - w jaki sposób będziemy pokazywać dzieciom, że są ważne, że są potrzebne" - powiedziała.

Zaznaczyła, że chciałaby, by urząd RPD "nie poniżał, nie segregował, nie mówił, że jakieś dzieci są lepsze, jakieś dzieci są gorsze", bo - jak mówiła - "każde dziecko jest największą wartością". "Chciałabym, żeby urząd Rzecznika Praw Dziecka był takim stabilnym pomostem pomiędzy osobami młodymi, a także doświadczeniem osób starszych, (...) ekspertów" - wskazywała.

Nowe cele rzeczniczki Praw Dziecka

Podkreśliła, że - jako RPD - chciałaby zajmować się obszarami związanymi m.in. ze zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży, problemem przemocy rówieśniczej, wzmacnianiem mediacji rówieśniczej, przemocą wobec dzieci, edukacją, dyskryminacją. Zaznaczyła, że każde dziecko jest ważne i nie należy żadnego dziecka dyskryminować w Polsce.

Wśród spraw, którymi chciałaby się zająć, wymieniła także m.in. bezpieczeństwo w Internecie. Według niej przy urzędzie RPD powinien działać dział legislacyjny, który zajmuje się tworzeniem prawa. Jak mówiła, chodzi o to, by prawo było tworzone z osobami młodymi.

Kim jest Monika Horna-Cieślak?

Horna-Cieślak jest adwokatką, aktywistką i działaczką społeczną. Od 19. roku życia zajmuje się ochroną praw dzieci. Udziela pomocy prawnej osobom młodym, doświadczającym przemocy psychicznej, fizycznej oraz seksualnej. W swojej działalności na rzecz dzieci podejmuje szerokie działania m.in. legislacyjne, szkoleniowe, koordynuje projekty edukacyjne.

Kadencja obecnego rzecznika Mikołaja Pawlaka upływa 14 grudnia.