"Chcemy, by te komisje miały wąskie zakresy działania, załatwiały sprawy w kilka miesięcy, szły z tym do Trybunału Stanu, do prokuratury, a przede wszystkim do Polaków z informacją. I bierzemy na warsztat następną sprawę, która nas bulwersowała i nie została wyjaśniona; i następną. Małe kroki, ale skuteczne, nieuchronne i bezwzględne" – zapowiedział Hołownia.