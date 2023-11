11 grudnia o godz. 10 premier Mateusz Morawiecki przyjedzie do Sejmu, żeby wygłosić expose; po kilkugodzinnej dyskusji, ok. godz. 15, powinno nastąpić głosowanie nad wotum zaufania dla rządu - powiedział w środę po spotkaniu z premierem marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

"O godz. 10 pan premier Morawiecki 11 grudnia przyjedzie do Sejmu, żeby wygłosić swoje expose. Pytałem pana premiera o długość tego expose, bo w historii parlamentaryzmu i demokracji zdarzały się expose wielogodzinne. Pan premier zapewnił mnie, że nie zamierza mówić dłużej niż godzinę" - powiedział Hołownia na konferencji prasowej po wcześniejszym spotkaniu z szefem rządu.

Dodał, że później odbędzie się dyskusja. "Ona na pewno będzie żywa i bardzo obszerna. Zakładam, że może potrwać trzy godziny, może trochę więcej, może cztery. To w zależności od tego, jakie ramy ostatecznie do niej przyjmiemy" - wskazywał. "Następnie spodziewam się, że ok. 15 powinno nastąpić głosowanie nad wotum zaufania dla rządu przedstawionego przez premiera Mateusza Morawickiego" - zapowiedział marszałek Sejmu.

"Następnie ogłoszę przerwę, w czasie której będę oczekiwał na zgłoszenie kandydatur na premiera w drugim konstytucyjnym kroku" - zaznaczył. Dodał, że drugi krok "nigdy jeszcze nie był procedowany w polskim Sejmie". (PAP)

autorzy: Marcin Chomiuk, Olga Łozińska

