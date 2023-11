We wtorek debatowano nad projektami uchwał ws. powołania komisji śledczych ds. Pegasusa, ds. wyborów kopertowych i do spraw tzw. afery wizowej. Przemysław Czarnek z PiS widzi siebie w jednej z tych komisji.

"Jeśli mnie wybiorą". Czarnek chce badać wybory kopertowe

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek, były minister edukacji, powiedział dziś rano: "W Prawie i Sprawiedliwości jest mnóstwo chętnych do zasiadania w komisjach śledczych", a ona sam chciałby zostać członkiem komisji ds. tzw. wyborów kopertowych.

Czarnek prezentuje potencjał PiS do obsadzenia komisji: "Jak się popatrzy na listę posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy są prawnikami, naukowcami, to jest ich pięć razy więcej niż miejsc w komisji".

PiS o komisjach śledczych

W ocenie byłego ministra powołanie trzech komisji śledczych to "zasłona dymna dla niekompetencji, indolencji, braku możliwości realizacji obietnic wyborczych Platformy Obywatelskich". Natomiast szef klubu PiS Mariusz Błaszczak domagał się podczas konferencji prasowej, aby jego formacja miała proporcjonalną reprezentację w komisjach śledczych. Jak dodał, przy 11 członkach komisji powinno być to 5 osób.

Wybory kopertowe pod lupą

Sejm debatował we wtorek nad projektem uchwały ws. powołania komisji śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów prezydenckich w 2020 r. w formie głosowania korespondencyjnego. Pierwotnie głosowanie miało się odbyć tą drogą z powodu pandemii COVID-19, ostatecznie głosowanie w wyborach prezydenckich odbyło się tradycyjnie.

Komisje śledcze w Sejmie

Sejm rozpatrywał we wtorek także projekt uchwały ws. powołania Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, Policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej w okresie od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r.

Ponadto posłowie debatowali nad trzecim projektem ws. powołania Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań, a także występowania nadużyć, zaniedbań i zaniechań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 20 listopada 2023 r.