Trwa pierwsze posiedzenie nowego Sejmu. Posłanki i posłowie zajmą się dyskusją o powołaniu komisji śledczych (Pegasus, "wybory kopertowe", "afera wizowa") oraz Rzecznika Praw Dziecka i członka komisji ds. pedofilii.

Prace 1 posiedzenia Sejmu X kadencji

O godzinie 12 we wtorek Sejm przejdzie do kontynuacji prac swojego pierwszego posiedzenia. W planie obrad znalazły się m.in. następujące punkty:

- wybór nowego Rzecznika Praw Dziecka oraz członka Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 (Państwowej Komisji ds. pedofilii);

- głosowanie nad powołaniem i wyborem składu sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach;

- ustawa o finansowaniu świadczenia medycznego in vitro;

- przeniesienie tegorocznej tzw. niedzieli handlowej z 24 grudnia, czyli Wigilii, na 10 grudnia; oraz

- powołanie komisji śledczych do zbadania pewnego spektrum nieprawidłowości zarzucanych odchodzącemu rządowi PiS.

Wszystkie te sprawy znajdują się w środkowej lub nawet końcowej fazie legislacji, więc wiemy o nich sporo, ale przed wtorkowym posiedzeniem mamy też nowe informacje.

Kto będzie bronić praw dzieci?

Pewną kandydaturą na to stanowisko jest zgłoszona przez przez KO, Lewicę, PSL- Trzecią Drogę i Polskę 2050 - Trzecią Drogę - Monika Horna-Cieślak. Co więcej, PiS nie zgłosiło swojej kandydatury, więc ta podana przez większość sejmową jest jedyna.

Na członka Państwowej Komisji ds. Pedofilii zgłoszono dwie kandydatury: Karolina Bućko i Kacper Świtkiewicz. Ta pierwsza może liczyć na poparcie koalicji, która najpewniej wyłoni nowy rząd. Drugiego kandydata rekomenduje Stowarzyszenie Na Rzecz Praworządności w Oświacie.

Co dalej z in vitro?

Jutro czeka nas także głosowanie nad odrzuceniem w pierwszym czytaniu obywatelskiego projektu noweli ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Parlamentarzyści zdecydują o finansowaniu procedury in vitro przez państwo, co umożliwi wielu Polakom dostępność tej metody. Odrzucenia projektu obywatelskiego domaga się składająca go Konfederacja.

Projekt zakłada wydatki rzędu co najmniej 500 mln zł. rocznie, a także przekazaniu Ministerstwu Zdrowia kompetencji do opracowania, wdrożenia, zrealizowania i sfinansowania programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności in vitro. Jeżeli projekt nie zostanie odrzucony, Marszałek Szymon Hołownia jest gotowy procedować dalej już w środę. W drugim czytaniu finansowanie procedury in vitro z budżetu państwa zapewne stanie się faktem.

Ruszają komisje śledcze

Plan prac Sejmu we wtorek przewiduje następnie przejście do uchwał o powołaniu komisji śledczych. Na razie mają być trzy, więcej ma przybyć w przyszłości.

Pierwsza ma zbadać "legalność, prawidłowość oraz celowość działań" rządu PiS dotyczących tzw. "wyborów kopertowych", czyli wyborów prezydenckich, które miały się odbyć korespondencyjnie z powodu pandemii COVID-19. Główne zastrzeżenia budzą tutaj zgodność z prawem oraz wydatkowanie środków publicznych.

Sprawę znaną powszechnie pod nazwą "afera wizowa" ma zbadać druga komisja. Zakresem prac mają zostać objęte "występowania nadużyć, zaniedbań i zaniechań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców" na terytorium Polski od 1 stycznia 2019 r. do 20 listopada 2023 r.

W zakresie czasowym od dn. 16 listopada 2015 r. do dn. 20 listopada 2023 r. badane będą też przez trzecią komisję sposoby używania na terenie RP oprogramowania antyterrorystycznego Pegasus.

Sejm będzie debatował do późnych godzin nocnych.

Czym Sejm zajmie się w środę?

A już od 9 rano w środę posłanki i posłowie rozpoczną debaty nad obywatelskim projektem noweli ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Projekt dotyczy podwyższenia wskaźnika, na podstawie którego oblicza się najniższe wynagrodzenia dla poszczególnych zawodów medycznych.

Projekt ma na celu zmniejszenie dysproporcji pomiędzy gwarantowanymi najniższymi wynagrodzeniami zasadniczymi pracowników należących do grupy stażystów, lekarzy i lekarzy dentystów bez specjalizacji oraz grupy pozostałych zawodów medycznych związanych bezpośrednio z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Marszałek Hołownia zapowiedział w ub. tygodniu, że "jest ogromna szansa" na przyjęcie przez Sejm obywatelskiego projektu ustawy o podwyżkach dla pielęgniarek czy diagnostów laboratoryjnych.

Także w środę Sejm, mocą swoich uprawnień, będzie chciał odwołać członków Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022, o której pracach wiemy niewiele, mimo iż formalnie funkcjonuje już od kilku tygodni. Przypomnijmy, że wszyscy członkowie tej komisji zostali zgłoszeni przez PiS w poprzedniej kadencji, a opozycja nie przedstawiła swoich kandydatów i nie wzięła udziału w głosowaniu.

W skład komisji powołanej głosami PiS w poprzednim Sejmie wchodzą: dyrektor Wojskowego Biura Historycznego Sławomir Cenckiewicz, doradca prezydenta prof. Andrzej Zybertowicz, przewodniczący Rady ds. Bezpieczeństwa i Obronności przy prezydencie RP prof. Przemysław Żurawski vel Grajewski oraz Łukasz Cięgotura, Michał Wojnowski, Józef Brynkus, Marek Szymaniak, Arkadiusz Puławski i Andrzej Kowalski.

Zgodnie z zapowiedziami Marszałka Hołowni obecne posiedzenie Sejmu może być kontynuowane w dniach 6 i 7 grudnia, czyli następną środę i czwartek.