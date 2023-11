"Z pewnością powinien kontynuować politykę budowy tanich mieszkań na wynajem. W 2023 r. przekazaliśmy 2 mld zł samorządom na tanie mieszkania na wynajem. One dzisiaj się budują, to jest kilkanaście tysięcy mieszkań i co roku taka kwota, albo większa powinna być na ten cel przekazywana - wskazał Buda. W "perspektywie 10 lat zbudowalibyśmy dużą alternatywę dla mieszkań deweloperskich poprzez mieszkania komunalne tanie na wynajem, którymi dysponowałby samorząd" - dodał.