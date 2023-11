Przede wszystkim jeśli dostaniemy jakikolwiek link w smsie, to najlepiej go nie klikać. A w momencie, w którym wychwycimy, że ktoś próbuje nas oszukać, wtedy powinniśmy skorzystać z nowego narzędzia, które uruchomiliśmy- bezpłatny numer 8080 - powiedział minister cyfryzacji Janusz Cieszyński.

Bezpłatny numer 8080

Minister pytany o to, jak zachować się w czasie wyprzedaży by być bezpiecznym, odpowiedział:

"Przede wszystkim powinniśmy zachować czujność. A w momencie, w którym wychwycimy, że ktoś próbuje nas oszukać, wtedy powinniśmy skorzystać z narzędzi, które uruchomił zespół CERT Polska (zespół ekspertów od spraw cyberbezpieczeństwa w NASK). W tym tygodniu uruchomiliśmy nowe narzędzie - bezpłatny numer 8080."

Wyjaśnił też, że wystarczy fałszywego smsa wysłać pod ten numer. "Dzięki temu zespół CERT Polska będzie mógł sprawdzić czy rzeczywiście link jest złośliwy, a jeżeli jest, to zablokować dostęp do tej strony nie tylko dla nas ale dla wszystkich, którzy są chronieni w ramach porozumienia pomiędzy NASK a wszystkimi polskimi operatorami telekomunikacyjnymi. Taka lista fałszywych domen funkcjonuje od 2020 roku i jest to element szerszej akcji, którą podjęliśmy w ramach walki z wyłudzeniami w Internecie" - zaznaczył.

"W naszym podejściu wychodzimy poza stricte techniczny poziom dla ekspertów i skupiamy się też na rozwiązaniach, które są dla zwykłego człowieka, takich jak numer 8080 czy niedawno uruchomiona pierwsza faza systemu zastrzegania numeru PESEL" - dodał minister.

Narzędzia bezpieczeństwa od CERT Polska

Janusz Cieszyński przypomniał też, że podejrzane maile należy wysyłać na adres CERT Polska - cert@cert.pl

Podkreślił, że jeśli dostaniemy jakikolwiek link w smsie, to najlepiej go nie klikać. "Największe firmy, które biorą pod uwagę bezpieczeństwo klientów od tego systematycznie odchodzą. Jeżeli coś wydaje się nam okazją zbyt dobrą, żeby to było prawdziwe, to nawet w Black Friday, zachowajmy czujność, bo teraz jest okres żniw dla cyberprzestępców i musimy się przed tym chronić" - wyjaśnił. Zaznaczył, że jeśli mamy pod opieką osoby starsze, warto im o tym przypomnieć, bo seniorzy bardzo często padają ofiarą wyłudzeń. "Ta metoda wyłudzeń na wnuczka przeniosła się do cyberprzestrzeni" - dodał.

"Cyberprzestępcy dostosowują się do aktualnej sytuacji. Przykładowo, kiedy były zwroty podatków, mówili, ze tu jest mail, kliknij a otrzymasz zwrot podatku. Teraz gdy jest Black Friday, kiedy idą święta, z pewnością czeka nas zalew informacji o np. promocji lub paczce, którą mamy do odebrania" - przekazał minister cyfryzacji.

Zespół CERT Polska ogłosił uruchomienie nowego, łatwego do zapamiętania numeru, na który można zgłaszać podejrzane wiadomości SMS. Przesłanie podejrzanego SMS-a na numer 8080 jest całkowicie bezpłatne (poza granicami Polski koszt jest zgodny z taryfą operatora). Najlepiej posłużyć się poleceniem +Przekaż+, również w innych wariantach słownych, np. +Prześlij dalej+. Jeśli nie ma takiej możliwości, wystarczy skopiować treść wiadomości, a następnie przesłać ją do CERT Polska.

Rożne opcje zgłaszania cybernetycznych zagrożeń

Na numer 8080 można przesyłać w ten sposób zarówno wiadomości SMS, które zawierają link do potencjalnie niebezpiecznej strony internetowej, jak i wiadomości SMS bez linku. Dotychczasowy numer 799 448 084 będzie równocześnie działał przez dłuższy czas.