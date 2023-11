Sejm we wtorek o godz. 12 wznowi przerwane w ubiegłym tygodniu obrady pierwszego posiedzenia nowej kadencji. Posłowie wybiorą składy sejmowych komisji m.in. do spraw Unii Europejskiej, etyki oraz do spraw służb specjalnych oraz członków Trybunału Stanu.

Posiedzenie we wtorek [21.11]. Czym zajmie się Sejm?

Traktaty europejskie i wybór członków komisji

W poniedziałek przewodniczący klubu PiS Mariusz Błaszczak zapowiedział zaś, że jego klub przedstawi we wtorek projekt uchwały dotyczący sprzeciwu wobec planowanej zmiany traktatów Unii Europejskiej.

"Tą uchwałą chcemy uzyskać stanowisko polskiego Sejmu sprzeciwiające się zmianom traktatów Unii Europejskiej" - zapowiedział Błaszczak. W poniedziałek późnym wieczorem projekt uchwały zamieszczono na stronie Sejmu.

Podczas wtorkowych obrad posłowie mają wybrać członków większości sejmowych komisji, w tym również - co jest ujęte w odrębnych punktach harmonogramu posiedzenia - wyłonić członków komisji do spraw Unii Europejskiej, etyki poselskiej oraz do spraw służb specjalnych.

Wybór członków Trybunału Stanu

Ponadto Sejm ma dokonać wyboru członków Trybunału Stanu. Jako kandydaci do TS zgłoszeni zostali:

Jacek Dubois,

Piotr Andrzejewski,

Marek Czeszkiewicz,

Jan Majchrowski,

Adrian Salus,

Piotr Sak,

Marcin Wawrzyniak,

Maciej Zaborowski,

Sabina Grabowska,

Adam Koczyk,

Marek Mikołajczyk,

Przemysław Rosati,

Piotr Zientarski,

Marek Małecki,

Józef Zych,

Marcin Radwan-Röhrenschef,

Kamila Ferenc,

Maciej Miłosz.

Sędziego Trybunału Stanu wybiera Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Zgodnie z konstytucją TS składa się z przewodniczącego, dwóch zastępców przewodniczącego i 16 członków wybieranych przez Sejm spoza grona posłów i senatorów na czas kadencji Sejmu; przewodniczącym TS jest I prezes Sądu Najwyższego.

Przed TS za naruszenie konstytucji lub ustawy odpowiedzialność konstytucyjną ponoszą: prezydent, premier, członkowie rządu, prezesi NBP i NIK, członkowie KRRiT, Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych oraz posłowie i senatorowie. TS wymierza (łącznie lub osobno) kary: utraty czynnego i biernego prawa wyborczego; zakazu zajmowania kierowniczych stanowisk lub pełnienia funkcji związanych ze szczególną odpowiedzialnością w organach państwowych i w organizacjach społecznych; utraty orderów, odznaczeń i tytułów honorowych.

Posiedzenie we środę [21.11]

Pierwsze posiedzenie Sejmu będzie kontynuowane także środę w tym tygodniu oraz we wtorek 28 listopada; w środę odbędzie się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o refundacji in vitro - informowała w poniedziałek po Prezydium Sejmu wicemarszałek Izby Monika Wielichowska (KO).

Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy ws. refundacji in vitro ma się rozpocząć w środę o godz. 11 i ma to być według harmonogramu jedyny rozpatrywany tego dnia projekt.

Posiedzenie we wtorek [28.11]

Z kolei 28 listopada, jak podano w harmonogramie na stronie Izby, Sejm ma zająć się powołanie Rzecznika Praw Dziecka. Szef klubu KO Borys Budka przekazał w poniedziałek, że kandydatką sejmowej większości na RPD jest Monika Horna-Cieślak.

We wtorek w przyszłym tygodniu Sejm ma zająć się też powołaniem członków Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 oraz kwestią wyboru składu Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. (PAP)

