Chcemy przedstawić projekt ustawy o pracownikach pomocy społecznej; będziemy starali się go tak pilotować, aby ustawa została przyjęta i wdrożona w życie - powiedziała w czwartek szefowa MRiPS Marlena Maląg. Podkreśliła, że projekt dotyczy wsparcia finansowego dla pracowników służb społecznych.

W Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej wręczono nagrody z okazji przypadającego na 21 listopada Dnia Pracownika Socjalnego.

Minister rodziny podczas spotkania z pracownikami pomocy społecznej wskazywała, że ostatnie lata były trudne z powodu wyzwań związanych z pandemią koronawirusa i wojną w Ukrainie. "Musieliśmy zdać egzamin z funkcjonowania państwa, z pomocy drugiemu człowiekowi" - mówiła Maląg.

Zaznaczyła, że w czasie pandemii ważna była ochrona miejsc pracy i to zadanie zostało zrealizowane. Minister podkreśliła, że obecnie Polska znajduje się w czołówce państw UE z najniższym bezrobociem.

Szefowa MRiPS zwróciła uwagę, że w czasie pandemii ważna była też szerokorozumiana pomoc społeczna. "Przez restrykcje, które zostały wprowadzone ludzie zostali w domach, była potrzebna pomoc i organizacja tej pomocy. Państwo zawsze byliście na pierwszej linii frontu" - powiedziała Maląg, zwracając się do pracowników socjalnych.

Poinformowała, że w Polsce pracuje ponad 150 tys. pracowników pomocy społecznej.

Minister rodziny zapowiedziała złożenie projektu ustawy, który dotyczy wsparcia finansowego osób pracujących w zawodach pomocowych.

"Będziemy wychodzili z projektem ustawy o zawodach pomocowych. Ten projekt ustawy jest już gotowy" - powiedziała Maląg.

Jak dodała, regulacja jest efektem podjętych zobowiązań z NSZZ Solidarność. Minister przypomniała o podpisanym w czerwcu tego roku porozumieniu rządu z Solidarnością. W porozumieniu tym zapisano m.in. że Domy Pomocy Społecznej zostaną dofinansowane w 2023 r. kwotą w wysokości 300 mln zł, przeznaczoną na wypłaty dodatków do wynagrodzenia dla pracowników tych instytucji.

"Wtedy były rozmowy, które zakończyły się podpisaniem porozumienia między premierem (Mateuszem Morawieckim) a szefem Solidarności panem przewodniczącym Piotrem Dudą o tym, że będą wypłacane dodatki jednorazowe, ale że będziemy pracowali nad rozwiązaniem, które przyniesie systemowe, kompleksowe zmiany w zakresie pomocy społecznej" - powiedziała Maląg.

"Tę ustawę o pracownikach pomocy społecznej jeszcze ten rząd chce przedstawić, aby ona trafiła do parlamentu. Będziemy starali się ją tak pilotować, aby docelowo ta ustawa została przyjęta i żeby została wdrożona w życie, żebyśmy wykonali to, do czego się zobowiązaliśmy. W tym roku mieliśmy to wsparcie jednorazowe, a to systemowe, kompleksowe jest przedstawione w tej ustawie" - powiedziała Maląg.