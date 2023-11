To wy nazwaliście tę funkcję marszałkiem rotacyjnym. Niech pan ma pretensję do swoich - powiedział we wtorek w Sejmie ustępujący minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, w odpowiedzi na zarzut marszałka Sejmu, że minister Czarnek "naruszył powagę tej izby i jej organów" zwracając się do niego "panie marszałku rotacyjny".

Sejm we wtorek po południu wybrał Kamilę Gasiuk-Pihowicz (KO), Roberta Kropiwnickiego (KO), Tomasza Zimocha (Polska 2050) i Annę Marię Żukowską (Lewica) do Krajowej Rady Sądownictwa. Sejm odrzucił cztery kandydatury zgłoszone przez PiS.

Czarnek: Panie marszałku rotacyjny

W debacie poprzedzającej głosowanie minister Czarnek zwrócił się do marszałka Sejmu Szymona Hołowni: "panie marszałku, panie marszałku rotacyjny".

"Przepraszam bardzo, ale w tym momencie, panie ministrze, narusza pan powagę tej izby i jej organów. Ma pan trzy minuty na wystąpienie" - wtrącił Hołownia.

Hołownia: Nie mierz kogoś swoją miarą

"To wy nazwaliście tę funkcję marszałkiem rotacyjnym, to nie my; dlaczego ma pan o to pretensję? Niech pan ma pretensję do swoich" - stwierdził Czarnek.

"Panie marszałku, jest taka dobra zasada, nie mierz kogoś swoją miarą. To pan teraz nadużywa regulaminu, a mówi o nadużyciach prawa zanim ja jeszcze wystąpiłem. Na litość boską, nie mierz kogoś swoją miarą" - dodał.

kh/ mhr/