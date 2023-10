Do 25. Brygady Kawalerii Powietrznej trafiły pierwsze dwa wielozadaniowe śmigłowce wsparcia AW149. Posłużą m.in. do transportu żołnierzy i ich wsparcia na polu walki, w tym m.in. za pomocą przeciwpancernych pocisków kierowanych Hellfire; śmigłowce dostosowane są także do misji ewakuacyjnych i poszukiwawczych.

O przekazaniu maszyn do 7. dywizjonu lotniczego stacjonującego w Nowym Glinniku w woj. łódzkim, będącego częścią 25. Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego, poinformował w poniedziałek szef MON Mariusz Błaszczak.

Jak przypomniał w rozmowie z PAP rzecznik Agencji Uzbrojenia ppłk Grzegorz Polak, umowa na dostawę do polskiej armii tego typu śmigłowców - wraz z pakietem szkoleniowym i logistycznym oraz symulatorami i sprzętem dla obsługi naziemnej - została podpisana w lipcu ub.r., i opiewała na kwotę ponad 8,2 mld zł brutto. Dodał, że śmigłowce będą dostarczane do 2029 roku - w tym roku są to dwie sztuki, w 2024 - 6 sztuk, w następnych latach po kilka sztuk rocznie.

Ppłk Polak wskazał, że śmigłowce mają "szeroką gamę zastosowań". "Załogę śmigłowca stanowią dwie osoby, przy czym podstawowe zadania może wykonywać jeden pilot. Śmigłowce mogą przewozić na swoim pokładzie do 19 żołnierzy, w zależności od konfiguracji. Wielozadaniowy śmigłowiec wsparcia AW149 może także zabierać ładunki w postaci choćby zaopatrzenia. Jest też przeznaczony do prowadzenia działań z zakresu wsparcia pododdziałów na ziemi, w zakresie jego możliwości jest również prowadzenie akcji ewakuacyjnych, poszukiwawczych, czy też ratowniczych. Istotnym jest, że śmigłowiec AW149 jest zdolny do realizowania zadań zarówno w dzień, jak i w nocy" – powiedział ppłk Polak.

Rzecznik AU dodał, że maksymalna masa startowa śmigłowca wynosi 8300 kg (możliwe zwiększenie do 8600 kg). Natomiast jego prędkość maksymalna wynosi 313 km/h, przelotowa - 287 km/h. Maksymalny zasięg maszyny wynosi 958 km, a maksymalna długość lotu - 4 godz. i 55 minut.

Śmigłowce AW149, w konfiguracji odpowiadającej potrzebom Sił Zbrojnych RP, są wyposażane m.in. w systemy obserwacyjne, uzbrojenie strzeleckie, kierowane i niekierowane pociski rakietowe oraz systemy samoobrony. Uzbrojenie, w zależności od wariantu wykorzystania śmigłowca, może być instalowane w kabinie lub na punktach podwieszeń śmigłowca.

Podczas uroczystości przekazania wojsku śmigłowców szef MON powiedział, że docelowo śmigłowce AW149 mają być uzbrojone m.in. w przeciwpancerne pociski Hellfire w wersji AGM-114R2, wykorzystywane m.in. przez śmigłowce szturmowe AH-64 Apache - Polska planuje także pozyskanie 96 takich maszyn. W marcu rzecznik AU powiedział w rozmowie z PAP, że razem z pozyskaniem śmigłowców Apache planowany jest także zakup pocisków AGM-179 JAGM (Joint Air to Ground Missile - nowych pocisków powietrze-ziemia dla wojsk USA).

Producentem AW149 jest włoski koncern Leonardo; udział w produkcji śmigłowców bierze należąca do koncernu Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-Świdnik".

AW149 trafiają do oddziałów 25. Brygady Kawalerii Powietrznej - jednostki wojsk aeromobilnych, będących częścią Wojsk Lądowych. Kawaleria powietrzna to rodzaj wojsk, w którym szczególny nacisk położony jest na możliwość szybkiego transportu żołnierzy - przede wszystkim za pomocą śmigłowców. W 25. Brygadzie obecnie wykorzystywane są przede wszystkim śmigłowce W-3 Sokół produkowane dawniej w PZL Świdnik, a także poradzieckie konstrukcje Mi-8. (PAP)

Autor: Mikołaj Małecki

mml/ mir/