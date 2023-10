Koalicja Obywatelska(KO) planuje złożenie autopoprawki do budżetu dot. podwyżek dla nauczycieli i kwoty wolnej od podatku, poinformowała Izabela Leszczyna (KO).

"My mamy mnóstwo rzeczy do zrobienia. My musimy choćby autopoprawką do budżetu wprowadzić nasze konkrety: to jest podwyżka dla nauczycieli, to jest kwota wolna. Chcemy realizować swoje 100 konkretów. Nasi koalicjanci chcą realizować swoje zobowiązania wyborcze" – powiedziała Leszczyna w TVN24.

Przypomniała, że budżet musi zostać przyjęty do końca stycznia.

W trakcie kampanii wyborczej PO zapowiadała zapowiedziała zwiększenie kwoty wolnej od podatku z 30 tys. zł do 60 tys. zł dla podatników rozliczających się według skali podatkowej, w tym dla przedsiębiorców i emerytów. Deklarowano także podwyżki dla nauczycieli o 30% lub 1,5 tys. zł w zależności od tego, która kwota jest wyższa.

"Na pewno złożymy autopoprawki rządowe, które pozwolą na realizację naszych pierwszych konkretów" - podkreśliła.

Odnosząc się do zaplanowanego na 24-25 października spotkania prezydenta z liderami ugrupowań parlamentarnych powiedziała: "Z tego, co wiem liderzy rozmawiali ze sobą i będą chcieli - zanim jeszcze pójdą do prezydenta - oświadczyć, że są gotowi do stworzenia rządu, rządu większościowego, rządu, który ma bardzo stabilną większość parlamentarną".

Pytana kiedy mogłoby to nastąpić, stwierdziła: "spodziewam się, że to może być poniedziałek lub wtorek".

Dopytywana czy deklaracja taka będzie oznaczała prezentację zrębów umowy koalicyjnej, powiedziała: "nie wydaje mi się, na pewno nie przed rozmowami z prezydentem".

