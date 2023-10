W wyborach parlamentarnych do godz. 17 najwyższą frekwencję odnotowano w woj. mazowieckim - 60,77 proc., a najniższą w opolskim - 52,26 proc. Spośród dużych miast najwyższa frekwencja w Warszawie - 63,17 proc., najniższa w Lublinie 53,21 proc. - podali przedstawiciele PKW o 18:30 w niedzielę.

W niedzielę, w dniu wyborów parlamentarnych i referendum, Państwowa Komisja Wyborcza na konferencji prasowej przedstawiła wyniki dot. frekwencji do godz. 17. Jak wskazał szef PKW Sylwester Marciniak, spośród województw najwyższa frekwencja została odnotowana w woj. mazowieckim, gdzie do godz. 17 zagłosowało 60,77 uprawnionych. Na kolejnych miejscach znalazło się woj. małopolskie z wynikiem 58,9 proc. i woj. łódzkie z wynikiem 58,58 proc.

Trzy województwa o najniższej frekwencji, jak mówił Marciniak, to województwo opolskie z wynikiem 52,26 proc., warmińsko-mazurskie z wynikiem 54,86 i podkarpackie z wynikiem 55,23 proc.

Przewodniczący PKW odniósł się również do danych nt. frekwencji w największych miastach, stolicach województw. Spośród nich najwyższą frekwencję odnotowano w Warszawie - 63,17 proc. uprawnionych do głosowania. Na drugim miejscu znalazł się Białystok z wynikiem 62,62 proc., a na trzecim Szczecin z wynikiem 62,24 proc. Spośród miast wojewódzkich najniższa frekwencja została odnotowana w Lublinie - 53,21 proc. uprawnionych do głosowania, Gdańsku - 53,42 proc. i Gorzowie Wlkp. - 57,92 proc. uprawnionych do głosowania.

"W stosunku do liczby uprawnionych najwięcej wyborców wzięło udział w głosowaniu w gminie Klwów w powiecie przysuskim w woj. mazowieckim - mianowicie 75,59 proc. W stosunku do liczby uprawnionych najmniej wyborców wzięło udział w miejscowości Ustroń w powiecie cieszyńskim w woj. śląskim - 32,67 proc." - poinformował również Marciniak.(PAP)

autorzy: Mikołaj Małecki, Aleksandra Rebielińska

mml/ reb/ ok/