Głos oddany w wyborach jest nie tylko wyrazem naszych przekonań i wartości, które wyznajemy, ale także wyznaczeniem kierunku, w jakim polska powinna się rozwijać - powiedział w orędziu telewizyjnym prezydent Andrzej Duda. Jak dodał, decyzje wyborcze będą miały wpływ nie tylko na przyszłość kraju, ale i przyszłość wszystkich Polaków.

Prezydent Andrzej Duda wygłosił w czwartek wieczorem orędzie, w którym podkreślił, że w najbliższą niedzielę "zdecydujemy o tym, jak będzie wyglądała Polska". "Pokolenia Polaków walczyły o to, żeby móc samemu decydować o najważniejszych dla naszej ojczyzny sprawach. Dziś jest to naszym prawem i przywilejem. Dlatego udział w wyborach do Sejmu i Senatu, wybór naszych przedstawicieli, jest tak niezwykle istotny" - mówił Duda.

Dodał, że to obywatele RP mają "w rękach moc, aby wspólnie kształtować politykę naszej ojczyzny". "Głos oddany w wyborach jest nie tylko wyrazem naszych przekonań i wartości, które wyznajemy, ale także wyznaczeniem kierunku, w jakim Polska powinna się rozwijać. Dziś mamy do wyboru różne wizje rozwoju. Nasze decyzje będą miały wpływ nie tylko na przyszłość naszego kraju, ale także na przyszłość naszych rodzin, naszych dzieci i nas samych. Pamiętajmy o tym udając się do lokalu wyborczego. Wybierajmy mądrze i odpowiedzialnie" - powiedział prezydent.(PAP)

autor: Marcin Chomiuk

