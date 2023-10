NASK ostrzega przed oszustwami na finiszu kampanii wyborczej.

Wiele osób otrzymało dziś wiadomości tekstowe i wiadomości e-mail z nagłówkami zachęcającymi do głosowania na Prawo i Sprawiedliwość – oraz treścią przedstawiającą nieprawdziwe propozycje programowe ośmieszające tę partię.

Eksperci Zespołu Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego (CERT Polska), działającego w ramach Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej NASK zidentyfikowali tę akcję jako kampanię prowadzoną przez dezinformatorów podszywających się pod Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość fałszywych wiadomości e-mail oraz SMS-ów.

Jak informuje NASK, do rozsyłania takich wiadomości wykorzystano m.in. niezabezpieczone domeny o nazwach podobnych do domen wykorzystywanych przez komitet wyborczy PiS oraz bramki SMS służące do masowej wysyłki wiadomości.

NASK ostrzega, że „ostatnie dni kampanii wyborczej są okresem szczególnego zagrożenia ze strony zewnętrznych podmiotów, którzy mogą chcieć wpłynąć na przebieg wyborów do Sejmu i Senatu”. Zaleca też sprawdzanie wszelkich wiadomości wyborczych pochodzących od niezidentyfikowanych nadawców.

„Programy komitetów wyborczych znajdują się na ich oficjalnych stronach internetowych oraz na zweryfikowanych profilach w mediach społecznościach” – przypomina NASK.