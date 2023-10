Nic dziwnego, że przegrany chce rewanżu, ale debata już była i Polacy mieli okazję poznać wszystkie komitety wyborcze i je ocenić. Okazja do rewanżu będzie za cztery lata – powiedział we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller, odnosząc się do propozycji Donalda Tuska, by debatować w piątek.

W poniedziałek w przedwyborczym pojedynku zmierzyli się: premier Mateusz Morawiecki (PiS), szef PO Donald Tusk, Joanna Scheuring-Wielgus (Lewica), Szymon Hołownia z Trzeciej Drogi, Krzysztof Bosak z Konfederacji i Krzysztof Maj (Bezpartyjni Samorządowcy). Debatę można było oglądać na antenach TVP1, TVP Info i TVP Polonia.

Wybory 2023. Tusk proponuje debatę w piątek

Donal Tusk w debacie zwracając się do premiera powiedział: "Przyjdź proszę bardzo razem z Jarosławem Kaczyńskim, możecie być we dwóch, możemy zrobić debatę ze wszystkimi mediami, jestem otwarty na każdą propozycje, będę w piątek na was czekał w dowolnie wybranym przez was miejscu".

Rzecznik rządu pytany o debatę w TVP1 odparł, że PiS "wyłożyło kawa na ławę to, co jest przed Polakami w weekend - wizja, albo Zjednoczonej Prawicy i rządu Prawa i Sprawiedliwości, albo rządu Donalda Tuska, taka jest alternatywa, tylko i wyłącznie".

"Liczymy na to, że możemy powtórzyć rezultat z 2019 i 2015, czyli że samodzielna większość dla Prawa i Sprawiedliwości jest możliwa” – powiedział.

Wybory 2023. Będzie druga debata? "Za cztery lata"

Pytany o propozycję Donalda Tuska, zorganizowania w piątek kolejnej debaty, ze wszystkimi mediami, rzecznik odpowiedział, że debata już się odbyła i każdy mógł wyrobić sobie zdanie.

"Mi to się kojarzy z pojedynkami bokserskimi. Jak ktoś został znokautowany, to go podnoszą, wychodzi i mówi: chcemy rewanż. Nic dziwnego, że przegrany chce rewanż. Ale debata wczoraj się zakończyła, Polacy mieli okazję poznać wszystkie komitety polityczne i każdy mógł je ocenić. Jeśli Donald Tusk chce rewanżu, to następna okazja będzie za cztery lata" – stwierdził Piotr Müller. (PAP)

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl

