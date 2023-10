Proponujemy oszczędności; w pierwszej kolejności zero "socjalu" dla Ukraińców. Jeżeli chodzi o świadczenia dla Polaków, jeżeli będą pieniądze, należy je utrzymać, ale przede wszystkim należy obniżać opodatkowanie - powiedział podczas debaty wyborczej w TVP Krzysztof Bosak (Konfederacja).

Na pytanie o świadczenia socjalne Bosak zaproponował oszczędności. "Proponujemy oszczędności. W pierwszej kolejności zero +socjalu+ dla Ukraińców. To nie może być tak, że polski podatnik finansuje 500+, 800+, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy 300+, kredyty dwuprocentowe - na to, żeby Ukraińcy nabywali tu nieruchomości. Za dużo tego. Nie stać nas na to, to trzeba przyciąć" - stwierdził.

Jak mówił, jeżeli chodzi o świadczenia dla Polaków, to jeżeli będą pieniądze należy je utrzymać, ale przede wszystkim należy obniżać opodatkowanie.

"Bieda bierze się z inflacji, z nowych kosztów, które także premier (Mateusz) Morawiecki, przy poparciu Lewicy i PO, wziął na Polskę w postaci Fit For 55, różnego rodzaju zobowiązań w KPO, o których nie informują uczciwie społeczeństwa, a które spowodowały tylko za ostatnią kadencję rządów PiS wzrost cen prądu o 60 proc." - wskazał Bosak. (PAP)

Autorka: Agata Zbieg

agz/ sdd/