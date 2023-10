W przypadku, gdy środki zaplanowane na rządowy program "Bezpieczny kredyt" na lata 2023- 2024 wyczerpią się, rząd planuje zwiększanie budżetu tego programu, aby mogli skorzystać z niego wszyscy chętni, którzy spełniają kryteria ustawowe, wynika z wypowiedzi ministra rozwoju i technologii Waldemara Budy.

"Myśmy przewidywali regułę polegającą na tym, że budżet stworzyliśmy dla 2023 i 2024 wspólny. Nie limitujemy w żaden sposób tego, co się dzieje w 2023 r. - czyli każdy beneficjent będzie obsłużony i będzie mógł z tego skorzystać, natomiast w 2024 r. będziemy do tej sumy dokładać tyle, ile będzie potrzeba" - powiedział Buda w radiu Plus.

Podkreślił, że ze względu na fakt, iż program jest nowością na rynku kredytów mieszkaniowych, trudno było dokładnie przewidzieć, jakie będzie zapotrzebowanie na kredyty i w jakich kwotach będą zaciągane.

"My czekamy, pod koniec roku będziemy aktualizować te wartości i dosypywać środków" - podkreślił minister.

Jak wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu ustawy o wsparciu państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, liczba udzielonych kredytów w 2023 ma wynieść 10 tys., a w 2024 r. osiągnie wielkość 40 tys. Począwszy od 2025 r. wielkość bazowa rocznej akcji kredytowej została oszacowana na poziomie 30 tys. kredytów.

Po wejściu przepisów w życie na początku lipca Buda szacował, że w ramach programu "Bezpieczny kredyt" nabywanych będzie średnio 30-40 tys. mieszkań rocznie. Wiceminister finansów Artur Soboń oceniał, że może to być nawet 50 tys. mieszkań w tym roku.

Soboń informował także, że środki przygotowane na dopłaty w tym roku to blisko 1 mld zł, a w kolejnych latach dopłaty mogą sięgnąć nawet 1,5 mld zł rocznie.

Jak wynika z danych Związku Banków Polskich (ZBP), liczba umów zawartych w ramach rządowego programu "Bezpieczny kredyt" z oprocentowaniem 2% wzrosła do blisko 14,67 tys. Dotychczas złożono ponad 50 tys. wniosków.

Z kredytu do 500 tys. zł na zakup pierwszego mieszkania mają mogą skorzystać osoby, które nie ukończyły 45. roku życia. W przypadku gospodarstw wieloosobowych (małżeństwo, ale także rodzic z dzieckiem) maksymalna wysokość kredytu t to 600 tys. zł.

Maksymalny wkład własny może wynieść 200 tys. zł. W programie nie ma limitów, jeśli chodzi o cenę 1 m2 mieszkania, ani ograniczeń co do lokalizacji czy limitu metrażu mieszkania i domu. Z kredytu mogą skorzystać osoby nabywające mieszkania zarówno na rynku pierwotnym i wtórnym. Po otrzymaniu kredytu dopłata ze strony państwa ma dotyczyć 10 lat.

(ISBnews)