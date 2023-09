W sobotę w Warszawie 1800 żołnierzy złożyło przysięgę wojskową, to sygnał mówiący o tym, że Polska jest bezpieczna. To historyczne wydarzenie, nigdy w historii WP tylu przyszłych oficerów nie składało przysięgi - mówił w sobotę szef MON Mariusz Błaszczak.

Błaszczak w sobotę wziął udział w przysiędze wojskowej żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w Wojskowej Akademii Technicznej.

Szef MON poinformował, że w sobotę 1800 żołnierzy złożyło przysięgę wojskową. Podkreślił, że to sygnał mówiący o tym, że Polska jest bezpieczna bo ma "fantastycznych żołnierzy, patriotów, młodych ludzi, którzy postanowili związać swoje dorosłe życie z Wojskiem Polskim". "To bardzo dobra decyzja, przed wami wspaniałe perspektywy" - powiedział do obecnych na placu żołnierzy.

"Kiedy rozmawiałem z komendantami, rektorami mówili, że to wydarzenie historyczne (...) Nigdy w historii Wojska Polskiego tylu przyszłych oficerów nie składało przysięgi. To bardzo dobry znak i sygnał mówiący o tym, że Wojsko Polskie jest coraz silniejsze" - mówił.

Błaszczak zaznaczył, że rok 2015 był ważny i świadczy on o pewnym przełomie jeśli chodzi o wzmacnianie Wojska Polskiego. "Wcześniej jednostki były rozwiązywane, również akademie wojskowe traciły słuchaczy, podchorążych, studentów" - dodał.

W sobotę przysięgę w Warszawie składało ponad 1800 żołnierzy rozpoczynających studia na czterech wojskowych uczelniach. Na placu apelowym przy ulicy Kaliskiego 2 słowa przysięgi wypowiedzieli podchorąży podejmujący naukę w Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Wojsk Lądowych, Lotniczej Akademii Wojskowej i Akademii Marynarki Wojennej. (PAP)

Autor: Adrian Kowarzyk, Katarzyna Krzykowska

