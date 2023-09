Polska złoży we wtorek w Brukseli wniosek o przedstawienie 27 państwom członkowskim UE przez Komisję Europejską informacji na temat rozmów z Ukrainą w sprawie zboża - poinformował PAP Stały Przedstawiciel Polski przy UE Andrzej Sadoś.

"We wtorek na spotkaniu przygotowawczym Polska złoży wniosek o zaproszenie na środowe spotkanie Komitetu Stałych Przedstawicieli Komisji Europejskiej do przejrzystego przedstawienia wszystkim 27 państwom członkowskim informacji na temat rozmów ze stroną ukraińską w kontekście wyzwań przed Wspólną Polityką Rolną i sytuacji europejskich rolników, w tym konsekwencji ukraińskiej skargi złożonej w WTO. Oczekujemy, że Komisja przedstawi informacje w Radzie, transparentnie, w gronie 27 państw. Czekamy na realizację zapowiedzi z komunikatu Komisji z 15 września. Ukraina miała do 19 września przedstawić propozycje, ale nie uczyniła tego" - oświadczył polski dyplomata.

"Z uwagi na bezpieczeństwo procesowe warunkiem podjęcia rozmów ze stroną ukraińską jest wycofanie skargi z WTO. Oczekujemy też przywrócenia i przedłużenia wspólnotowych ograniczeń w eksporcie" - dodał ambasador Sadoś. (PAP)

luo/ ap/