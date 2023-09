Naszym celem jest zlikwidowanie do 2030 roku 500 tys. kopciuchów w budynkach wielorodzinnych - zapowiedziała w piątek w TVP 1 minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

W czwartek minister ogłosiła drugą edycję programu "Ciepłe Mieszkanie", z budżetem 1,75 mld zł. Jak mówiła, to kolejne działania na rzecz czystego powietrza w Polsce.

Program "Ciepłe Mieszkanie" skierowany jest do mieszkańców zabudowy wielorodzinnej; mogą oni wymienić m.in. przestarzałe, wysokoemisyjne, a tym samym nieekologiczne piece na kotły gazowe, kotły na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewanie elektryczne, pompy ciepła. Z pieniędzy NFOŚiGW można też lokal podłączyć do efektywnego zbiorczego źródła ciepła w budynku czy do sieci ciepłowniczej. Dofinansowywana jest również wymiana okien i drzwi, a także modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Program rozszerzono m.in. o najemców lokali komunalnych. Wnioski mogą składać również wspólnoty mieszkaniowe od 3 do 7 lokali.

Jak poinformowano, im gospodarstwo domowe osiąga niższy dochód, tym dotacja z programu może być wyższa; może ona wynieść od 16,5 tys. zł do 43,9 tys. zł w przypadku, kiedy gmina znajdzie się na liście 163 gmin najbardziej zanieczyszczonych. Natomiast wspólnoty mogą sięgać po dotacje w wysokości 375 tys. zł na jedną inwestycję, kiedy zadanie będzie się składało z kompleksowej termomodernizacji, wymiany kopciucha, montażu instalacji fotowoltaicznej. Jeżeli w danym budynku wcześniej wymienione było źródło ciepła na czyste źródło nieemitujące zanieczyszczeń, to wspólnota może otrzymać do 150 tys. zł na to, żeby docieplić budynek, jeśli nie był wcześniej termomodernizowany.

Jak poinformowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska, program „Ciepłe mieszkanie” realizowany będzie w latach 2022-2026, przy czym zobowiązania podejmowane będą do 30 czerwca 2024 r. (zawieranie przez WFOŚiGW umów z gminami), a środki wydatkowane będą przez wojewódzkie fundusze do 31 grudnia 2026 r. Pierwszy nabór wniosków w programie ogłoszono 21 lipca 2022 r.; drugi nabór rozpocznie się 29 września 2023 r. (PAP)

