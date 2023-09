Odbudowujemy szkolnictwo zawodowe od podstaw do szkół wyższych, tworzymy 120 nowoczesnych szkół zawodowych w całej Polsce, także w woj. kujawsko-pomorskim - powiedział w piątek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek w Grudziądzu, gdzie funkcjonować będzie Publiczna Uczelnia Zawodowa.

Szef MEiN podpisał rozporządzenie o utworzeniu uczelni podczas uroczystości w Wojskowych Zakładach Uzbrojenia w Grudziądzu, gdzie przed kilkoma laty zrodziła się idea powołania szkoły wyższej.

"Utworzenie Publicznej Uczelni Zawodowej w Grudziądzu stało się faktem. Uczelnia będzie funkcjonowała od 1 stycznia 2024 r., a pierwsi studenci będą na tej uczelni 1 października 2024 r. - na mechatronice. Powstanie uczelni wpisuje się w politykę rządu dotyczącą szkolnictwa zawodowego. Odbudowujemy to szkolnictwo zawodowe od podstaw do szkół wyższych. Tworzymy nasze centra umiejętności za 1,4 mld zł. 120 takich centrów umiejętności, czyli nowoczesnych szkół zawodowych będzie w całej Polsce, także w woj. kujawsko-pomorskim" - podkreślił Czarnek.

Minister zwrócił uwagę, że wzmocnione radykalnie zostały uczelnie zawodowe w byłych miastach wojewódzkich.

"Były one po to, żeby te miasta miały swoje ośrodki akademickie, ale były takimi uczelniami niedocenianymi. Od dwóch lat to całkowicie się zmienia. Wprowadziliśmy ustawę, która pozwoliła na zmianę nazw, ale też zakresu działania tych uczelni, na akademie nauk stosowanych. Część z tych uczelni to akademie pełnoprawne, jak Mazowiecka Akademia w Płocku czy Akademia Zamojska w Zamościu, czy Akademia Piotrkowska w Piotrkowie Trybunalskim" mówił szef MEiN.

Zaznaczył, że wzmocnione zostało finasowanie szkół zawodowych wyższych po to, żeby istniejący pracownika, który potrzebuje wykwalifikowanej kadry, rzeczywiście mógł otrzymać wykwalifikowaną kadrę na najwyższym poziomie i to tę po szkołach średnich, jaki tę po szkołach wyższych zawodowych. Dodał, że tego potrzebna jest też publiczna szkoła zawodowa w Grudziądzu.

Minister podziękował wszystkim, którzy zaangażowali się powstanie uczelni i władzom Grudziądza, które przekazały budynek na jej potrzeby.

"Będziemy dokonywać wszelkich starań żeby ta uczelnia zawodowa szybko się rozwijała i wkrótce stałe się też Akademią Grudziądzką - są na to perspektywy" - dodał Czarnek. (PAP)

autor: Jerzy Rausz

rau/ par/