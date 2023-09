Wracamy do prawa jako nauki; prawa, które jest oparte na swoich głęboko filozoficznych fundamentach - powiedział w środę minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek podczas otwarcia Kolegium Nauk Prawnych Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika w Lublinie.

Szef MEiN zainaugurował w środę w działalność Kolegium Nauk Prawnych Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika w Lublinie, związanej z Akademią Kopernikańską. Kolegium mieści się w siedzibie oddziału okręgowego NBP w Lublinie.

"Kolegium prawnicze Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika jako część wielkiego pomnika międzynarodowego na 550. urodziny Mikołaja Kopernika jest po to, aby być elitarną, międzynarodową szkołą doktorską, która będzie prowadziła – przy pomocy tych, którzy będą w tej szkole wzrastać, robić swoje doktoraty – badania bardzo głębokie nad zagadnieniami, które dla poszczególnych kolegiów są właściwe, w tym wypadku dla kolegium prawniczego" – powiedział Czarnek i wyraził satysfakcję z inauguracji kolegium.

Szef MEiN zauważył, że jest to trzecie kolegium powołane w ramach Akademii Kopernikańskiej. "Kolegium prawnicze w Lublinie nie jest żadną konkurencją ani dla wydziałów prawa UMCS, ani dla KUL, ani dla jakiegokolwiek wydziału prawa jakiegokolwiek uniwersytetu polskiego" – zastrzegł.

Nawiązując do wcześniejszych wykładów wygłoszonych w ramach zorganizowanej przez Akademię Kopernikańską konferencji naukowej "Czy federalizacja Unii Europejskiej jest zagrożeniem dla Polski i Europy?" Czarnek stwierdził, że Unia okazała się "gigantycznym sukcesem".

"Unia Europejska – a wcześniej Europejska Wspólnota Gospodarcza, wspólnoty europejskie, Europejska Wspólnota Węgla i Stali – zainicjowana przez trzech ojców założycieli De Gasperi, Schumana i Adenauera z perspektywy tych kilkudziesięciu lat funkcjonowania okazała się gigantycznym sukcesem i od tego trzeba zacząć, zanim zaczniemy narzekać, bo mamy prawo narzekać" – powiedział minister.

Zdaniem Czarnka, UE, EWG i wspólnoty europejskie pomyślane były jako "formuła pokoju". "Nie tworzyli tego, żeby zarobić dużo pieniędzy dla Niemców, Włochów, Francuzów czy w ogóle dla Europejczyków, tylko po to, żeby - po dramatycznych doświadczeniach II wojny światowej i dramatycznych doświadczeniach europejskich na przestrzeni wieków - była to formuła pokoju, która w pierwszej kolejności zabezpieczy Europejczyków przed tym, co zawsze ich tragicznie dziesiątkowało, niszczyło, zabijało, mordowało" – zaznaczył.

Minister zauważył, że w krajach UE są różne napięcia, ale nie ma wojny w sensie militarnym. Zauważył, że "formuła pokoju" UE jest "nam dalej bardzo potrzebna" i "trzeba o nią walczyć".

Według szefa MEiN, wspomniana przez niego "formuła pokoju funkcjonowała całkiem nieźle z różnymi problemami, dopóki nie ogarnęła ją głupota". "Z tą głupotą trzeba walczyć w kolegium prawniczym Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika" – stwierdził.

Mówiąc o głupocie – wskazał minister – miał na myśli marksizm. "Dopóki marksizm nie dorwał się do UE, dopóty ona funkcjonowała tak jak powinna. Tymczasem UE dzisiaj opanowali marksiści, dziś nazywani neomarksistami, ale to jest kolejna nadbudowa nad marksizmem, który jest głupotą samą w sobie. Jest utopią, która dzisiaj zamieniana jest na utopizm, bo dzisiaj ta utopia jest w fazie realizacji politycznej" – podkreślił.

"Na fundamencie utopijnej ideologii Marksa i Engelsa powstał komunizm bolszewicki z naczelną ideą walki klas. Powstał następnie narodowy socjalizm niemiecki z walką ras. A dziś powstał genderyzm z walką płci. Wszystko oparte na jednej wielkiej głupocie, fałszu, kłamstwie” – powiedział szef MEiN. Dodał, że "marksizm oparty jest na kłamstwie".

Jak podał Czarnek, zadaniem kolegium jest m.in. powrót do badań nad prawem naturalnym, które – jego zdaniem – próbuje się na siłę zastąpić prawem międzynarodowym. "Prawo bez prawa naturalnego, podłoża filozoficznego, historycznego jest żadną nauką" – podkreślił.

"Wracamy do prawa jako nauki. Prawa, które jest oparte na swoich głęboko filozoficznych fundamentach" – powiedział szef MEiN. Jak dodał, kolegium służyć będzie "głębokiemu badaniu tego czym prawo jest i jak ma wyglądać, żeby było dla ludzi".

"To, że się nie zabijamy nie wynika z art. 148 Kodeksu karnego. Gdyby nie było art. 148 też byśmy się nie zabijali, bo zachodzi między nami naturalna relacja między osobami +nie zabijaj+ wynikająca właśnie z prawa naturalnego, którego konkretyzacją jest Dekalog. Wracamy do źródeł w Szkole Głównej Mikołaja Kopernika na skalę międzynarodową, ogólnoświatową i tego państwu gratuluję" – mówił minister.

Szef MEiN poinformował, że na dziekana kolegium powołany został profesor Uniwersytetu Rzymskiego "La Sapienza" prof. Fabrizio Giulimondi.

Podczas uroczystości były prefekt Kongregacji Nauki Wiary, członek Akademii Kopernikańskiej kard. Gerhard Müller wygłosił kilkunastominutowy wykład i pobłogosławił siedzibę kolegium. Inicjatywę pobłogosławił także prawosławny arcybiskup lubelsko-chełmski Abel.

Akademia Kopernikańska powstała na mocy ustawy przygotowanej z inicjatywy prezydenta Andrzej Dudy. Nowa instytucja realizuje program obejmujący m.in. finansowanie badań naukowych, w tym przyznawanie stypendiów kopernikańskich, grantów Mikołaja Kopernika, przyznawanie nagród kopernikańskich czy powoływanie ambasadorów Akademii Kopernikańskiej. W jej ramach działa Szkoła Główna Mikołaja Kopernika. Zgodnie z ustawą Akademię będzie tworzyło sześć izb: Izba Astronomii i Nauk Matematyczno-Przyrodniczych, Izba Nauk Medycznych, Izba Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Izba Filozofii i Teologii, Izba Nauk Prawnych i Izba Laureatów Nagrody Kopernikańskiej.(PAP)

Autor: Piotr Nowak

pin/ par/