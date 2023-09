TVP przegrała proces w trybie wyborczym z Bezpartyjnymi Samorządowcami. Ugrupowanie pozwało telewizję publiczną za pomijanie ich w materiałach politycznych i sondażach. Zarzucili TVP celowe wprowadzanie wyborców w błąd. Sąd podzielił ich zastrzeżenia - informuje Interia.

TVP ma zamieścić sprostowanie i przeprosiny w głównym wydaniu "Wiadomości".

"+Potwierdzam, że wygraliśmy proces z TVP. Telewizja publiczna nie ma prawa manipulować danymi. Bezpartyjni Samorządowcy startują w wyborach parlamentarnych, zyskują popularność i to powinno być pokazywane przez rzetelne media. Mamy nadzieję, że od tej pory TVP będzie uczciwie opisywać rzeczywistość+" - podkreślił cytowany przez Interię, Krzysztof Maj z Bezpartyjnych Samorządowców. Dodał, że sąd uwzględnił wszystkie ich zastrzeżenia.

O tym, że Bezpartyjni Samorządowcy zamierzają pozwać w trybie wyborczym TVP, Interia informowała we wtorek rano. "Działacze Bezpartyjnych potwierdzili to na konferencji prasowej przed siedzibą TVN przy ul. Wiertniczej w Warszawie. Nie wykluczali także pozwu przeciwko TVN, zarzucając stacji, że celowo pominęła ich w organizowanej debacie wyborczej" - podkreśla portal.

Interia zwraca uwagę, że główny zarzut Bezpartyjnych wobec TVP dotyczył sondażu Estymator dla dorzeczy.pl, w którym Bezpartyjni mieli 3,1 proc. poparcia, a TVP, informując o tym sondażu w swoich materiałach, pomijała informację o wyniku Bezpartyjnych Samorządowców.

Z uzasadnienia wyroku Sądu Okręgowego w Legnicy, do którego dotarła Interia, wynika, że TVP ma zakaz rozpowszechniania niepełnych informacji na temat sondażu. "Sąd nakazał także Telewizji Polskiej sprostowanie niepełnych informacji o wynikach tego sondażu w głównym wydaniu "Wiadomości" o godzinie 19.30 na antenie TVP1 i TVP Info oraz dodatkowo w programie "Serwis Info Dzień" w TVP Info. Sprostowanie ma zawierać uzupełnione wyniki sondażu" - zaznacza portal.

Według Interii, "sąd stwierdził także, że TVP ma przeprosić Bezpartyjnych w głównym wydaniu "Wiadomości" o 19.30 oraz w programie "Serwis Info Dzień" w TVP Info". "Przeprosiny mają być pierwszym materiałem, wyemitowanym najpóźniej następnego dnia po uprawomocnieniu się wyroku, w "Wiadomościach" i "Serwisie Info Dzień". Jak czytamy, przeprosiny powinny zostać opublikowane "w formie wyeksponowanego wizualnie ogłoszenia" oraz odczytane przez lektora i poprzedzać publikację materiału, sprostowującego "niepełne informacje" - czytamy.

Według portalu, ciekawe jest także stwierdzenie sądu, który oficjalnie zakazuje TVP "rozpowszechniania w przyszłości, w jakiejkolwiek formie niepełnych informacji o wynikach sondaży dla partii politycznych przeprowadzanych przez jakiekolwiek podmioty dla TVP lub podmioty trzecie, niezawierające danych o poparciu dla komitetu wyborczego Bezpartyjnych Samorządowców".

"Sąd w uzasadnieniu przyznał, że pominięcie w podawaniu wyników sondażowych jednego z komitetów +ma istotne znaczenie, mając na uwadze funkcję, jaką pełnią sondaże w kampanii wyborczej+" - wskazuje Interia.

"+Nie jest to bowiem jedynie funkcja informacyjna, ale stanowi również ważny element agitacji wyborczej, bowiem korzystne warunki sondaży mają za zadanie nakłaniać i zachęcać do głosowania na daną partię polityczną. Szczególne znaczenie ma to właśnie w odniesieniu do komitetów wyborczych, które walczą o osiągnięcie określonego progu wyborczego i poparcie ze strony jak największej liczby obywateli+" - czytamy na portalu. (PAP)

