Godność człowieka i ludzkie życie to wartości Prawa i Sprawiedliwości; odrzucamy atak na życie bezbronnych, pamiętając jednocześnie, że kobieta w ciąży ma pełne prawo do życia i zdrowia - powiedział w sobotę w Końskich prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Na konferencji programowej w Końskich Kaczyński mówił, że jego ugrupowanie ma zazwyczaj "opasłe" programy. "Tusk ma 100 (propozycji programowych), a my mamy dużo więcej" - powiedział prezes PiS.

Podkreślił, że wartości Prawa i Sprawiedliwości pozostają niezmienne. Pierwszą z nich, mówił Kaczyński, jest godność każdego człowieka, która nie może zależeć od pozycji społecznej, wieku, czy rasy. "My to odrzucamy, każdy człowiek ma swoją godność i my to szanujemy i będziemy szanować" - oświadczył.

Kolejną wartością, o której mówił Kaczyński, jest ludzkie życie. "Niestety nie jest to dzisiaj oczywiste. W wielu krajach jest wiele ideologii bardzo ekspansywnych, które tę wartość życia człowieka podważają. Człowiek ma żyć wtedy, gdy jest zdrowy, silny, gdy mu dobrze, gdy jest szczęśliwy, gdy jest młody, a później... Później to może być różnie. My te ideologie z całą siłą odrzucamy" - oświadczył Kaczyński.

"My też odrzucamy atak na życie bezbronnych, pamiętając jednocześnie, że kobieta w ciąży, kobieta rodząca ma też pełne prawo do życia i zdrowia. To prawo musi być - jak to kiedyś mówiono - obserwowane, czyli uznawane. I my je uznajemy" - dodał.

Na początku konferencji zaprezentowano spot "Bezpieczna przyszłość Polaków".(PAP)

autorzy: Aleksandra Rebelińska, Grzegorz Bruszewski

Od poniedziałku do czwartku politycy Prawa i Sprawiedliwości przedstawili cztery obietnice dotyczące: rewitalizacji osiedli z wielkiej płyty, poprawy żywienia pacjentów w szpitalach, programu "Lokalna półka", czyli obowiązku oferowania w marketach minimum 2/3 owoców, warzyw, produktów mlecznych, mięsa i pieczywa pochodzących od lokalnych dostawców, a także programu finansowania wycieczek dla uczniów "Bon szkolny - poznaj Polskę".

Podczas konferencji programowej PiS obecni mają są koalicjanci Prawa i Sprawiedliwości w ramach Zjednoczonej Prawicy, w tym nowy koalicjant, Paweł Kukiz. Kukiz zapowiedział, że "będzie prezentował postulaty proobywatelskie, o które walczy od blisko 25 lat; ma się odnieść do jednego ze swoich kluczowych postulatów, czyli zmiany ordynacji wyborczej.