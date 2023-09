Dzięki programowi "Bon szkolny - poznaj Polskę” uczniowie będą zwiedzać nasz kraj, poznawać jego piękno i kulturę; wszystko po to, by młodzi ludzie byli dumni z tego, że są Polakami – podkreślił w czwartek szef MEiN Przemysław Czarnek. "Pedagogika dumy, zamiast pedagogiki wstydu" – dodał.

W czwartek Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło czwarty, nowy punkt programu PiS na kolejną kadencję - program "Bon szkolny - Poznaj Polskę", czyli dofinansowanie dwudniowych wycieczek edukacyjnych dla każdej klasy, każdego ucznia w Polsce.

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek mówił o tym punkcie programu PiS podczas briefingu w Serokomli (woj. lubelskie). Podkreślił, że w przyszłym roku prawie 5 mln uczniów odwiedzi najważniejsze miejsca w Polsce.

"Dziś rano ogłosiliśmy czwarty konkret programu Prawa i Sprawiedliwości +Bon szkolny - poznaj Polskę+. Program +Poznaj Polskę+ uruchomiliśmy dwa lata temu. Do tej pory spowodował on, że 920 tys. dzieci za 182 mln zł dofinansowania udało się w Polskę” – powiedział na konferencji szef MEiN.

Program, jak zaznaczył, cieszy się ogromną popularnością, a chętnych jest tak wielu, że pula środków w dotychczasowych edycjach była zagospodarowywana w ciągu kilku godzin.

"Widząc popularność tego programu i wielką chęć uczniów korzystania z uroków Polski, poznawania Polski, premier Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, zdecydowali, że dołożymy zdecydowanie więcej pieniędzy i na bazie programu +Poznaj Polskę+ utworzymy +Bon szkolny – poznaj Polskę+" - wskazał. "Czym to się będzie różniło? Ano tym, że wszyscy dostaną środki finansowe. Nie trzeba będzie czekać rano i klikać, żeby złożyć wniosek jak najszybciej, by pozyskać środki" – dodał szef MEiN.

Dzięki temu, jak podał, w przyszłym roku, od wiosny, blisko 5 mln dzieci i młodzieży, jeśli tylko szkoły będą chciały i organy prowadzące złożą wnioski, uda się w Polskę, by ją poznawać, jej piękno i kulturę. "Wszystko po to, by być dumnym z tego, że jesteśmy Polakami. Pedagogika dumy, zamiast pedagogiki wstydu" – akcentował minister.

Zdaniem Czarnka program ten jest szansą dla branży turystycznej. "Kiedy 5 mln dzieci - wraz z nauczycielami, z opiekunami - uda się w Polskę w ciągu jednego roku to jest ruch w branży turystycznej wiosną i jesienią, nie tylko latem i zimą. To jest też ogromna szansa dla branży polskich przewoźników" – przekonywał, dodając, że do przewozu dzieci będzie potrzeba wielu autokarów.

"+Bon szkolny - poznaj Polskę+ to jest wielki krok naprzód w edukacji patriotycznej i w pedagogice dumy, którą chcemy kontynuować, żeby zastąpić pedagogikę wstydu, którą serwowano nam przez kilka dekad" – powiedział.

Odpowiadając na pytania mediów, szef MEiN przypomniał, że dotąd w programie "Poznaj Polskę" szkoły mogły ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 5 tys. zł do wycieczki jednodniowej, 10 tys. zł - do wycieczki dwudniowej i 15 tys. zł - do wycieczki trzydniowej. "Teraz te zasady będziemy zmieniać" - zapowiedział.

"Finansowanie do tej pory wynosiło 80 proc. Teraz możemy powiedzieć, że będzie co najmniej 80 proc. do 100 proc." - poinformował Czarnek.

"Te reguły będziemy ogłaszać jesienią tego roku po to, by na wiosnę, wczesną wiosną, zacząć nabór, żeby wszyscy mieli szansę skorzystać z tych środków" - podał.

"Jeszcze raz powtarzam: będzie to ponad miliard złotych, zamiast 182 mln przez dwa lata. To umożliwi wyjazd wszystkim, jeśli tylko będą chcieli i wiosną, i jesienią, na te wycieczki edukacyjne" - podkreślił minister.

Przemysław Czarnek uczestniczy w czwartek w Drugim Rajdzie Martyrologii Poległych Lubelszczyzny. Bierze w nim udział 150 osób. Blisko 30-kilometrowa trasa ze wsi Budziska przez Serokomlę, Talczyn i Kock prowadzi przez miejsca nawiązujące do historii poległych i pomordowanych w kwietniu 1940 r. i we wrześniu 1942 r.

Na 17. kilometrze trasy - w Serokomli - szef MEiN podziękował młodzieży i nauczycielom za uczestnictwo w wydarzeniu. Akcentował, że rajd rowerowy jest lekcją historii na sportowo - daje możliwość poznania ważnych miejsc na mapie Lubelszczyzny i zdobycia wiedzy o tym, komu zawdzięczamy naszą wolność.(PAP)

Autor: Piotr Nowak, Katarzyna Lechowicz-Dyl, Danuta Starzyńska-Rosiecka

