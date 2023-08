Za systemy wodociągowe w Polsce odpowiadają samorządy, natomiast rząd odpowiada za nadzór nad inspekcją sanitarną, która kontroluje samorządy - powiedział w czwartek w Programie III PR rzecznik rządu Piotr Müller pytany, czy rząd podejmie nadzwyczajne działania w związki z zakażeniami legionellą.

Rzecznik rządu pytany w Programie III Polskiego Radia, czy rząd podejmie jakieś nadzwyczajne działania ws. przypadków zakażeń legionellą, podkreślił, że za systemy wodociągowe w Polsce odpowiadają samorządy.

"My jako rząd odpowiadamy za nadzór nad Głównym Inspektoratem Sanitarnym i powiatowymi inspektoratami i one kontrolują samorządy w tej chwili. Nadzorujemy to i teraz właściwe wytyczne i kary, jeśli będzie to konieczne, będziemy nakładać na podmioty, które nie spełniły wymogów" - powiedział Müller.

W środę rzeszowski sanepid poinformował, że zmarło 16 osób z potwierdzoną bakterią Legionella, a liczba chorych na legionellozę na Podkarpaciu zwiększyła się do 155. Wszyscy pacjenci hospitalizowani są w szpitalach na terenie Rzeszowa, powiatu rzeszowskiego, Dębicy, Przemyśla, Kolbuszowej, Łańcuta, Sędziszowa Małopolskiego, Jasła i Lublina.

Źródło zakażenia nadal nie jest znane. Wiadomo natomiast, że legionella występuje w wodzie i rozmnaża się w temperaturze 20-50 stopni Celsjusza.

Przypadki zakażeń bakterią odnotowano też w innych województwach.(PAP)

