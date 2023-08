Centrum Solidarności "Stocznia" będzie dbać o promocję wartości solidarnościowych w Polsce i na świecie; idea Solidarności musi wrócić do naszego życia publicznego, bo jest szalenie wartościowa - powiedział w Szczecinie szef MKiDN Piotr Gliński podczas uroczystości powołania tej instytucji .

Minister Gliński podkreślał, że nowa instytucja będzie dbać o dziedzictwo Solidarności. "Będzie zajmowała się tym dziedzictwem, będzie je upamiętniała, ale będzie także dbała o promocję wartości solidarnościowych w Polsce i na świecie, i edukację" - podkreślił.

Gliński podkreślał rolę edukacji, także polskiej młodzieży. "Ta polska idea Solidarności musi wrócić do naszego życia publicznego, bo ona jest piękna, jest szalenie wartościowa, to są tylko i wyłącznie pozytywne wartości" - oświadczył Gliński. Dziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powołania nowej instytucji.

Wyraził nadzieję, że za kilka lat wyremontowana stoczniowa świetlica, którą Centrum będzie zarządzać, "będzie służyła nam wszystkim przede wszystkim jako centrum edukacji o fenomenie polskiej Solidarności". (PAP)

autorka: Małgorzata Miszczuk

misz/ wni/ itm/