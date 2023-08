Co oznaczają poszczególne kolory flag nad wodą? Jakie znaczenie mają boje? O czym warto pamiętać, odpoczywając nad wodą, by zminimalizować ryzyko wypadku lub, co gorsza, utonięcia? Odpowiedzi znajdziesz w artykule.

NFZ: Nawet spokojna woda może stać się groźnym żywiołem

"Bezpieczeństwo nasze i naszych bliskich nad wodą zależy przede wszystkim od nas samych. Woda, nawet ta pozornie najspokojniejsza, w jednej chwili może stać się niebezpiecznym i groźnym żywiołem" - napisano na stronie NFZ.

Jak podano, wakacje nad polskim morzem spędza 27-37 proc. Polaków, a 19 proc. wybiera Mazury.

Bezpieczna kąpiel, czyli jaka?

"Bezpieczna kąpiel, to kąpiel w miejscu do tego przeznaczonym, które jest oznakowane i strzeżone przez ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (WOPR). Nie korzystaj z tzw. +dzikich kąpielisk+, które są szczególnie niebezpieczne. Ponad połowa utonięć zdarza się właśnie w takich miejscach. Wielu nieszczęśliwych zdarzeń możesz uniknąć, rozważnie korzystając z plaży i kąpielisk wodnych" - poinformowano.

Według danych Policji w tym roku utonęło już 138 osób.

Flaga nad wodą. Co oznaczają poszczególne kolory?

Strzeżone kąpieliska są odpowiednio oznaczone i wyposażone w sprzęty ratunkowe. Przed wejściem do wody w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na kolor flagi:

- biała lub zielona - informuje, że kąpielisko jest strzeżone przez ratowników i można wchodzić do wody - czerwona lub czarna - oznacza bezwzględny zakaz kąpieli i wchodzenia do wody - żółta - nakazuje być ostrożnym - fioletowa - ostrzega przed zwierzętami morskimi, takimi jak np. meduzy - błękitna - jest znakiem jakości i wyróżnieniem dla najczystszych kąpielisk.

Brak flagi oznacza brak nadzoru ratowników na kąpielisku.

Co oznaczają boje na kąpielisku?

Na wodzie można zauważyć też kolorowe boje, którymi wydzielone są strefy wodne:

- boja czerwona - dla osób, które nie umieją pływać, o głębokości wody nie większej niż 120 cm. - boja żółta - dla umiejących pływać, o głębokości wody do 4 m. - boja biała - wydziela brodzik dla dzieci, o głębokości wody do 40 cm.

NFZ podkreślił również, że warto zwracać uwagę na sygnały dźwiękowe, które służą ratownikom do powiadomienia o zdarzeniach na wodzie.

"Pływając lub korzystając ze sprzętów wodnych należy zwracać uwagę na sygnały świetlne umieszczone na słupach. Bardzo dobrze działa także system alertów SMS-owych, dzięki którym można otrzymać informację o zbliżającym się zagrożeniu, na przykład załamaniu pogody, i tak zorganizować wypoczynek nad wodą, by nie narażać się na niebezpieczeństwo" – powiedział cytowany w komunikacie ratownik medyczny i koordynator zespołów wodnych Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach, Łukasz Rozbicki.

Podczas zażywania wakacyjnych kąpieli, należy stosować się do kilku ważnych zasad: pływać tylko w miejscach strzeżonych przez ratowników,; stosować się do regulaminu kąpieliska i poleceń ratowników; nie zakłócać wypoczynku i kąpieli innym; nie skakać do nieznanej i płytkiej wody; korzystać z urządzeń i sprzętu pływającego zgodnie z regulaminem; nie pływać w czasie burzy, mgły i gdy wieje porywisty wiatr; wchodzić powoli do wody, stopniowo przyzwyczajać ciało do niższej temperatury; mieć założoną kamizelkę ratunkową podczas pływania na łódce, kajaku czy rowerze wodnym.

Piłeś? Nie wchodź do wody

Wchodzenie do wody po spożyciu alkoholu jest bezwzględnie zakazane i niebezpieczne. "Kąpiele po spożyciu alkoholu są jedną z najczęstszych przyczyn utonięć. Nawet niewielka dawka alkoholu powoduje szybką utratę ciepłoty ciała, mogą pojawiać się dreszcze oraz przykurcze mięśni" - przekazał NFZ.

"Wypoczynek nad wodą związany jest z wolnym czasem i zabawą, której często towarzyszy alkohol. Niestety po spożyciu alkoholu ludzie są bardziej skłonni do podejmowania ryzykownych zachowań. Alkohol opóźnia nasz czas reakcji, sprawia, że nie kontrolujemy swojego zachowania, następuje upośledzenie logicznego myślenia i pogorszenie koordynacji ruchów. A to już krótka droga do nieszczęśliwego wypadku. Niestety, takie sytuacje zdarzają się na wodzie notorycznie i ratownicy często podejmują interwencje ratowania życia osobom nietrzeźwym" – przekazał Rozbicki.

Jak podkreślił NFZ, szczególną opieką nad wodą należy otoczyć dzieci. Dzieci do 7. roku życia mogą przebywać na plaży lub w wodzie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

"Ratując tonącego powinniśmy ocenić nasze możliwości pomocy. Najbezpieczniej jest podać tonącemu bojkę, koło ratunkowe, wiosło lub cokolwiek innego, czego tonący mógłby się chwycić. Pamiętajmy, że tonący jest w ogromnej panice i jeśli nie mamy wystarczających umiejętności pływackich może zdarzyć się, że także zostaniemy wciągnięci pod wodę. Jeśli pływamy dobrze to powinniśmy w miarę możliwości podpłynąć do tonącego od strony jego pleców, złapać go pod pachy i wypłynąć na powierzchnię wody, po czym holować go do brzegu" – wyjaśnił Rozbicki.

Więcej informacji pod adresem: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/poradnik-pacjenta-bezpieczny-wypoczynek-nad-woda,8449.html. (PAP)

Autorka: Katarzyna Herbut

