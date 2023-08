MON otrzymało od strony niemieckiej potwierdzenie rozmieszczenia w Polsce niemieckich baterii Patriot do końca 2023 roku - poinformowało PAP Ministerstwo Obrony Narodowej.

We wtorek agencja Reuters poinformowała, że Niemcy zaoferowały wydłużenie obecności Patriotów w Polsce do końca 2023 roku. Niemieckie ministerstwo, według agencji Reutera, poinformowało, że dalsze wydłużanie obecności Patriotów w Polsce nie jest już przewidziane ze względu na planowane włączenie ich części do Sił Szybkiego Reagowania NATO w 2024 roku, a także prace serwisowe niektórych wyrzutni.

W środę polski resort obrony poinformował PAP, że otrzymał od strony niemieckiej potwierdzenie rozmieszczenia niemieckich baterii Patriot do końca 2023 roku.

W lipcu szef MON Mariusz Błaszczak po spotkaniu z niemieckim ministrem obrony Borisem Pistoriusem mówił, że strona polska jest zainteresowana obecnością niemieckich baterii Patriot w Polsce "przynajmniej do końca tego roku". Propozycję dyslokacji niemieckiego sprzętu na wschodniej granicy Polski wysunęła pod koniec 2022 roku ówczesna minister obrony Niemiec Christine Lambrecht po tym, jak w listopadzie na teren Polski wleciała rakieta, która spadła w przygranicznym Przewodowie, zabijając dwie osoby.

Wedle informacje Reutersa, obecnie w Polsce przebywa ok. 300 niemieckich żołnierzy obsługujących trzy baterie Patriot. Stacjonują oni w okolicy Zamościa.(PAP)

autor: Mikołaj Małecki

