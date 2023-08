Jeśli kochasz swoich bliskich, kochasz swoją ojczyznę, to nie możesz głosować na Prawo i Sprawiedliwość; musisz zrobić wszystko, by ci, którzy doprowadzili Polskę do takiego stanu, dłużej nie rządzili - zaapelował we wtorek w Legionowie lider PO Donald Tusk.

W Legionowie (woj. mazowieckie) szef PO wziął udział w wiecu partyjnym. "Jak się jest wierzącym Polakiem, to szczególnie mocno musi nam doskwierać, że oni w tym swoim codziennym politycznym łajdactwie tak naprawdę - gwałcą większość Bożych przykazań" - powiedział Tusk. "Oni naprawdę już zapomnieli, że gdzieś tam - tysiące lat temu, ktoś napisał w kamieniu +Nie kradnij+, +Nie zabijaj+" - wskazywał lider PO.

"Zawsze to mówiłem i dziś powtórzę: kochasz swoich bliskich, kochasz swoje dzieci, swoją córkę albo matkę, kochasz swoją ojczyznę, to nie możesz głosować na Prawo i Sprawiedliwość. Jeśli kochasz bliskich i kochasz swoją ojczyznę - musisz zrobić wszystko, razem z nami, żeby by ci, ludzie, którzy doprowadzili Polskę do takiego stanu, w jakim jest dzisiaj dłużej nie rządzili" - zaapelował Tusk.

"Niech z Legionowa przez całą Polskę popłynie apel: żeby piętnastego października pogonić Kaczyńskiego!" - powiedział, nawiązując do ogłoszonej we wtorek przez prezydenta Andrzeja Dudę daty wyborów parlamentarnych. "Zwyciężymy!" - oświadczył lider Platformy.(PAP)

Autor: Magdalena Gronek

