Dotychczas złożono ponad 24,3 tys. wniosków w ramach programu "Bezpieczny Kredyt 2 proc." i zawarto 1 192 umowy na łączną kwotę niemal 410 mln zł, poinformowało Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT). Jakie banki go udzielają? Ile można dostać w ramach pojedynczego wniosku? I o ile średnio wnioskują Polacy?

Bezpieczny kredyt 2 proc. Pierwsze dane

Według szacunków przy obecnej dynamice do końca 2023 roku powinno wpłynąć ok. 51 tys. wniosków kredytowych, z czego ok. 40 tys. zostanie sfinalizowanych umowami.

- Oferowany od 3 lipca bezpieczny kredyt 2 proc., podobnie jak oszczędnościowe Konto Mieszkaniowe, spotykają się z ogromnym zainteresowaniem - ponad 24 tys. osób złożyło wnioski o udzielenie kredytu, podpisano już 1 192 umowy na łączną kwotę prawie 410 mln zł - podano w komunikacie.

Bezpieczny kredyt 2 proc. Jakie banki go udzielają?

Obecnie bezpieczny kredyt 2 proc. oferują następujące banki:

Alior Bank S.A.

Bank BPS i Banki Spółdzielcze Zrzeszenia BPS

Bank PEKAO S.A.

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie

Bank Spółdzielczy w Brodnicy

Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie

PKO Bank Polski S.A.

SGB-Bank S.A.

Banki Spółdzielcze Zrzeszone z SGB-Bankiem S.A.

VeloBank S.A.

Jeden bank podpisze wkrótce umowę z BGK, a kolejne cztery instytucje deklarują gotowość przystąpienia do programu w III/IV kwartale br., podało także MRiT.

Jaka średnia wysokość kredytu 2 proc.?

W ciągu pierwszego miesiąca działania programu złożono 24 262 wnioski kredytowe, a 1 192 umowy na łączną kwotę ok. 409,4 mln zł już zawarto (dane na 7 sierpnia 2023 r.).

Średnia kwota bezpiecznego kredytu 2% to 343 430 zł.

Ponad 80% kredytów dotyczy mieszkań. Średnio do banków wpływa 1000 wniosków dziennie, a ok. 50 umów jest podpisywanych. 75% korzystających z kredytu to osoby miedzy 26 a 35 rokiem życia.

Przy obecnej dynamice do końca 2023 roku powinno wpłynąć ok. 51 tys. wniosków kredytowych, z czego ok. 40 tys. zostanie sfinalizowanych umowami, ocenia MRiT.

Kredyt 2 proc. Kto może go wziąć?

O kredyt z dopłatą mogą ubiegać się osoby, które na dzień złożenia wniosku o kredyt nie ukończyły 45 lat. W przypadku osób prowadzących gospodarstwo domowe wspólnie wystarczy, że wieku tego nie ukończyło jedno z nich (o ile obie będą stronami tego umowy tego kredytu).

Osoba zaciągająca kredyt mieszkaniowy oraz osoby wchodzące w skład jej gospodarstwa domowego przed dniem jego udzielenia nie będą mogły posiadać prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

Dla kogo 600 tys. zł, a dla kogo 500 tys. zł?

Kredyt z dopłatą do rat może zostać udzielony w maksymalnej kwocie 600 tys. zł w przypadku kredytobiorców prowadzących gospodarstwo wspólnie z małżonkiem lub gdy w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy wchodzi co najmniej jedno dziecko, w pozostałych przypadkach - maksymalnie do 500 tys. zł.

Kredyt z dopłatą do rat może zostać udzielony bez wkładu własnego kredytobiorcy albo z wkładem własnym nie wyższym niż 200 tys. zł. Kryteria te będą mogły zostać podwyższone w drodze rozporządzenia Rady Ministrów.