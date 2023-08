Na Białoruś przybyła 14. kolumna najemników z rosyjskiej Grupy Wagnera - poinformował we wtorek projekt Biełaruski Hajun, zajmujący się obserwacją aktywności wojsk. Kolumna składa się z ok. 15 pojazdów, w większości furgonetek.

Furgonetki przewożą duże żelazne kontenery, przypominające kontenery morskie. Nie wiadomo, co jest wewnątrz nich - przekazał serwis. W kolumnie jest też autobus i kilka pick-upów. Tablice rejestracyjne pojazdów są zdjęte albo zaklejone.

Biełaruski Hajun poinformował także we wtorek o kolejnej lokalizacji tzw. wagnerowców w okolicach Osipowicz w obwodzie mohylewskim. Najemnicy od połowy lipca wykorzystują stare magazyny wojskowe pod wsią Popławy.

Pierwsze informacje o możliwym skierowaniu wagnerowców na Białoruś podały rosyjskie media niezależne pod koniec czerwca. Prognozowały one, że najemnicy w liczbie około 8 tys. będą stacjonowali w okolicach Osipowicz. Znajduje się tam opuszczona do niedawna, a potem pospiesznie wyremontowana baza we wsi Cel - była baza wojskowa białoruskich wojsk rakietowych. (PAP)

