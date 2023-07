Trzeba wyciągać wnioski z poprzednich koalicji, my walczymy o samodzielną większość - zaznaczył rzecznik rządu Piotr Müller w Programie Trzecim Polskiego Radia. Ocenił też, że Donald Tusk jako liberał ma poglądy zbieżne z Konfederacją, a w kwestii relacji z Rosją Tusk i Grzegorz Braun dogadaliby się.

Podczas niedzielnego pikniku w Stawiskach (Podlaskie) wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński podkreślał, aby nie wierzyć, że PiS będzie rządził z Konfederacją. Skrytykował pomysł Konfederacji wprowadzenia bonu na leczenie i ocenił, że "to pomysły dzieciaków".

O możliwą koalicję PiS z Konfederacją był pytany we wtorek rzecznik rządu w kontekście dawnej koalicji PiS z Samoobroną, która - jak zwróciła uwagę prowadząca rozmowę - nie skończyła się dobrze. Müller przyznał, że "trzeba wyciągać wnioski z poprzednich koalicji".

"My walczymy o samodzielną większość i chcemy przekonać Polaków, że warto powierzyć nam bezpieczeństwo gospodarcze i to szerzej rozumiane, sprawdzonemu rządowi, a nie jakiejś +koalicji chaosu+, bo jak będzie wyglądała koalicja Donalda Tuska? Lewica, Platforma Obywatelska, Szymon Hołownia, PSL, Konfederacja. Jak oni się dogadają?" - mówił.

W rozmowie podkreślono, że od koalicji z Konfederacją odcinają się politycy Platformy Obywatelskiej, ale według prowadzącej rozmowę analitycy zwracają uwagę, że PO jest bliżej do Konfederacji niż PiS-owi, czego przykładem mają być sejmowe głosowania i wypowiedzi kandydata na prezydenta Rafała Trzaskowskiego, który w kampanii wyborczej 2020 r. przed II turą mówił, że tak jak kandydat Konfederacji Krzysztof Bosak jest liberałem.

"Gdyby spojrzeć na korzenie polityczne szefa Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska, to on pochodzi z partii klasycznie liberalnej, w związku z tym ma poglądy bardzo zbieżne z Konfederacją, jeżeli chodzi o ten obszar" - mówił Müller i podawał przykład polityki zagranicznej. "Donald Tusk był autorem polityki resetu z Rosją, Konfederacja też bardzo takiego resetu by chciała tzn. przywrócenia normalnych stosunków z Rosją" - dodał. "Myślę, że Grzegorz Braun i Donald Tusk w sprawie relacji z Rosją by się dogadali" - ocenił.

Müller przyznał, że jego teza jest mocna, ale - jak dodał - "Donald Tusk rzeczywiście prowadził politykę resetu z Rosją". "Oczywiście inaczej o niej opowiadał, miał nieco bardziej ładne słowa niż Grzegorz Braun, który wprost mówi o przyjaźniach z Rosją, natomiast Donald Tusk po prostu to robił" - stwierdził. (PAP)

autor: Grzegorz Bruszewski

gb/ mok/