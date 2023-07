Około 180 mln złotych ZUS przelał na konta rodziców w ramach programy "Dobry start” – poinformowała PAP prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska, W ubiegłym tygodniu ZUS rozpoczął wypłatę środków z programu "Dobry start". Wnioski o świadczenie można składać od 1 lipca można.

"Robimy wszystko, aby rodzice jak najszybciej po złożeniu wniosku otrzymali świadczenie. W poniedziałek przelaliśmy kolejne ok. 60 mln złotych w ramach programu. ZUS wypłacił do tej pory po 300 złotych wsparcia dla ponad 600 tys. dzieci" – powiedziała PAP prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Program "Dobry start" zakłada, że rodzice - bez względu na dochody - mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup np. artykułów szkolnych oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych.

ZUS przypomina, że wsparcie przysługuje raz w roku - na dziecko, które uczy się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia lub 24 lat w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami.

Wnioski na nowy okres świadczeniowy można składać od 1 lipca do 30 listopada 2023 roku. Złożenie wniosku do końca sierpnia gwarantuje wypłatę świadczenia do 30 września.

Wniosek o świadczenie z programu "Dobry Start" można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną – za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia oraz aplikacji mZUS. Na PUE ZUS znajduje się specjalny kreator wniosków o świadczenia z "Dobrego Startu".

Zawiadomienia dotyczące świadczeń "300 plus" będą przekazywane w formie elektronicznej. Informację o przyznaniu świadczenia będzie można znaleźć w skrzynce odbiorczej na profilu na PUE ZUS. Również wtedy, gdy wniosek został złożony przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

Na PUE ZUS znajdzie się także cała korespondencja z ZUS w sprawie wniosku o świadczenie (wezwanie do uzupełnienia wniosku lub załączników, informacja o przyznaniu świadczenia, decyzja odmawiająca przyznania świadczenia).(PAP)

Autorka: Iga Leszczyńska

iga/ mir/