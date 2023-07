Zwracam się do pana prezydenta z prośbą o moje ułaskawienie - apeluje Marika M. do prezydenta Andrzeja Dudy. Przekonuje, że jej największym pragnieniem jest powrót do normalnego życia, założenie rodziny i znalezienie pracy.

Marika została skazana przez sąd na trzy lata więzienia za usiłowanie rozboju. Do czynu, za który ją skazano doszło w sierpniu 2020 r. w Poznaniu, gdy odbywała się manifestacja organizacji LGBT. Marika wspólnie z innymi osobami usiłowała wyrwać kobiecie tęczową torbę. 14 lipca Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro poinformował, że postanowił o zarządzeniu przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności Mariki M. Decyzja zapadła po wniosku Instytutu Ordo Iuris w tej sprawie. Jednocześnie, jak poinformował 15 lipca Instytut Ordo Iuris, do prezydenta Andrzeja Dudy został złożony wniosek o ułaskawienie Mariki.

Nagranie skierowane do prezydenta zostało publikowane na stronie Ordo Iuris, który złożył wnioski o przerwę w odbywaniu kary przez Marikę i jej ułaskawienie. "Panie prezydencie, nazywam się Marika i mam 24 lata. W 2021 roku zostałam skazana na trzy lata pozbawienia wolności. Czyn, którego się dopuściłam był nieakceptowalny i bardzo gorzko go żałuję" - rozpoczyna oświadczenie kobieta.

Marika podkreśliła, że jej zachowanie zostało uznane przez prokuraturę i sąd jako usiłowanie rozboju. Jej zdaniem było to zdecydowanym nadużyciem. "Wówczas, nie rozumiejąc skomplikowanych zasad procesu, nie złożyłam apelacji od tego wyroku, ponieważ sąd nie wyznaczył mi obrońcy z urzędu. Ponad rok spędziłam w zakładzie karnym po tym niesprawiedliwym wyroku. Ten czas pozwolił mi na refleksję nad moim zachowaniem" - mówił Marika.

Zauważyła, że opuściła więzienie po zarządzeniu przez Zbigniewa Ziobrę przerwy w odbywaniu przez nią kary. "Moim największym pragnieniem jest możliwość powrotu do normalnego życia. Chciałabym wrócić na studia, które przerwałam ze względu na mój pobyt w więzieniu. Planuję założyć rodzinę. Chcę też podjąć pracę i wesprzeć rodziców, którzy tego potrzebują. Dlatego zwracam się do pana prezydenta z prośbą o moje ułaskawienie" - powiedziała.

We wtorek PAP zapytała prezydencką minister Małgorzatę Paprocką o sprawę wniosku o ułaskawienie Mariki M. "Kancelaria Prezydenta nie komentuje spraw ułaskawieniowych. To są sprawy otoczone szczególnym rodzajem tajemnicy. To dane bardzo wrażliwe i jest konieczność ich ochrony. Wszelkie informacje na ten temat będą publikowane na stronie internetowej" - powiedziała Paprocka.(PAP)

autor: Mateusz Mikowski

