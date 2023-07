Projekt nowego wzoru wniosku o zmianę miejsca głosowania w referendum ogólnokrajowym i nowego wzoru zaświadczenia o prawie do głosowania w takim referendum rozesłał w poniedziałek do uzgodnień i opiniowania resort spraw wewnętrznych i administracji.

Resort prosi o pilne przygotowanie stanowisk w sprawie projektu rozporządzenia przygotowanego na podstawie uchwalonej pod koniec stycznia nowelizacji Kodeksu wyborczego i niektórych innych ustaw. Członkowie rządu i instytucje mają 10 dni na odpowiedź. Zgodnie z prawem rozporządzenie w tej sprawie wydaje minister właściwy do spraw administracji publicznej, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej. Projekt ma być też rozpatrzony przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.

W poniedziałek treść projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalenia wzoru wniosku o zmianę miejsca głosowania oraz wzoru i sposobu wydawania zaświadczenia o prawie do głosowania osobom uprawnionym do udziału w referendum ogólnokrajowym została opublikowana na portalu Rządowego Centrum Legislacji.

Urząd gminy na podstawie spisu osób uprawnionych do głosowania w referendum ogólnokrajowym wydaje zaświadczenie o prawie do głosowania na żądanie osoby uprawnionej do udziału takim referendum i zmieniającej miejsce pobytu przed dniem głosowania.

Nowy wniosek o zmianę miejsca głosowania w referendum ogólnokrajowym będzie nadal kierowany do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. W danych osoby, która chce być dopisana do spisu uprawnionych do udziału w referendum będzie trzeba podać jedynie imię, nazwisko, numer PESEL oraz adres, pod którym będzie się przebywać w dniu referendum.

Po zmianach w prawie we wniosku nie trzeba już podawać imienia ojca i daty urodzenia; tych danych nie będzie też na wydawanym zaświadczeniu.

Projektowane nowe zaświadczenie o prawie do głosowania będzie opatrzone hologramem z literami RO (referendum ogólnokrajowe) by zabezpieczyć je przed sfałszowaniem. W jego treści oprócz danych głosującego wraz z jego adresem zamieszkania będzie wskazana informacja, że "jest uprawniony(-na) do głosowania w obwodzie miejsca pobytu" i podpisane przez upoważnionego urzędnika samorządowego jednej z 2477 gmin.

Zaświadczenie ma być nadal odbierane osobiście za pokwitowaniem albo przez osobę pisemnie upoważnioną przez wnioskującego.

Osobę, która otrzymała zaświadczenie po sporządzeniu spisu uczestników referendum urząd gminy skreśla z tego spisu, a jeżeli wydał zaświadczenie przed sporządzeniem spisu osoby, która je otrzymała nie umieszcza się w spisie. Zaświadczenia o prawie do głosowania urząd gminy wydaje do chwili przekazania spisu osób przewodniczącemu komisji referendalnej - wynika z treści projektowanych przepisów.

Zmiany wzorów mają wejść w życie w terminie zawartym w komunikacie Prezesa Rady Ministrów, określającym termin uruchomienia Centralnego Rejestru Wyborców. "Z informacji przekazanych przez Ministra Cyfryzacji wynika, że uruchomienie Centralnego Rejestru Wyborców jest planowane na 1 sierpnia 2023 r." - zaznaczono w uzasadnieniu.

Po wejściu w życie nowego tekstu utraci moc rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym.(PAP)

autor: Aleksander Główczewski

