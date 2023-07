Wiceminister edukacji Marzena Machałek poinformowała, że 58,5 proc. absolwentów szkół podstawowych wybiera kształcenie branżowe i techniczne. Młodzi ludzie wiedzą, że zyskają dobry zawód i będą mogli zarabiać dobre pieniądze – dodała.

W czwartek podczas rozmowy w Radiu Wrocław wiceminister Marzena Machałek była pytana o reformę kształcenia branżowego i zawodowego, którą realizuje w resorcie.

Machałek podkreśliła, że jej celem jest dobra oferta dla młodych Polaków, a jednocześnie, by była to właściwa odpowiedź na potrzeby kadrowe polskiej gospodarki.

„Tak się dzieje i mogę powiedzieć, że dzisiaj mamy już 58,5 proc. młodych ludzi wybierających kształcenie branżowe i techniczne. To są w 40 proc. młodzi ludzie w technikach, ale też w szkołach branżowych ponad 18 proc. To jest absolutny progres. Jest renesans kształcenia branżowego i technicznego. Nie dlatego, że myśmy, jak niektórzy oczekiwali, stworzyli jakieś bariery do kształcenia ogólnego i do kształcenia na studiach wyższych. Nie. Niczego takiego nie zrobiliśmy” – powiedziała Machałek.

Podkreśliła, że resort po prostu przeprowadził reformę, która uatrakcyjniła i powiązała kształcenie branżowe z rynkiem pracy i kształci w zawodach, które są potrzebne.

„I młodzi ludzie wiedzą, że będą mieli dobry zawód i będą mogli zarabiać dobre pieniądze” – dodała wiceminister.

Wyjaśniła, że przeprowadzono dwie edycje konkursu dotyczącego Branżowego Centrum Umiejętności. Wyłoniono 89 podmiotów, które są zakwalifikowane do finansowania.(PAP)

