Problem zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży nie jest problemem politycznym, tylko problemem ludzkim, problemem młodego pokolenia, który trzeba rozwiązać w imię przyszłości tego pokolenia - powiedział we wtorek wicemarszałek Sejmu, współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty.

We wtorek w Sejmie politycy Lewicy zorganizowali debatę pt. "Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży powinno być priorytetem każdej władzy" z udziałem wicemarszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, posłów i posłanek Lewicy oraz przedstawicieli NGO-sów, ekspertów z dziedziny zdrowia psychicznego, nauczycieli i organizacji młodzieżowych.

Czarzasty podkreślił podczas spotkania, że nieważne, który rząd rządzi, problem zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży musi być rozwiązany. "To jest absolutnie nie problem partyjny, to absolutnie nie jest problem polityczny, to jest problem młodego pokolenia i ten problem trzeba rozwiązać w imię przyszłości tego młodego pokolenia" - powiedział wicemarszałek Sejmu.

Czarzasty zwrócił uwagę, że sam jest ojcem dwójki dzieci i mierzył się z różnymi problemami związanymi z ich wychowaniem. "Dlatego trzymam kciuki za to, co będzie się działo w przyszłości, bo mam dzieci, widziałem jak one się wychowują. Nam z żoną udało się to zrobić fajnie, ale głównie dlatego, że zawsze mieliśmy kontakt z dziećmi, zawsze wszystkie problemy stawialiśmy na stole" - powiedział współprzewodniczący Nowej Lewicy.

"Macie w nas sojuszników, wszystkie te osoby i wszystkie te problemy mają sojuszników. I my będziemy przy tym temacie zawsze stali namawiając wszystkie inne partie, żeby tym problemem się zajęły, bo - jak już mówiłem - to jest problem nie polityczny, tylko nasz ludzki" - podkreślił Czarzasty, zwracając się do uczestników spotkania.

Wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy Paulina Piechna-Więckiewicz przekazała, że politycy i działacze Lewicy od lutego zorganizowali 18 lokalnych tzw. okrągłych stołów o problemach psychiatrii dziecięcej. "Spotkaliśmy się m.in. w Grudziądzu, Toruniu, Łodzi, Radomiu, Płocku, Poznaniu czy Wrocławiu i wiem, że będą organizowane kolejne lokalne okrągłe stoły w innych miastach, bo my tych prac w tym temacie nie kończymy" - zaznaczyła.

Przekazała, że podczas tych spotkań przygotowano tablicę z postulatami. Dodała, że postulaty te niebawem nabiorą mocy legislacyjnej w postaci wniosków skierowanych do poszczególnych ministerstw.

Wśród tych postulatów znalazły się m.in. - jak wymieniła Piechna-Więckiewicz - powołanie zespołu międzyresortowego do spraw zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, psycholog dostępny w każdej szkole, dostęp do opieki psychologicznej bez zgody rodziców od 15. roku życia czy objęcie pomocą psychologiczną całej rodziny w ramach standardu opieki nad dzieckiem w kryzysie. (PAP)

