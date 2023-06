Projekt ustawy o 800 plus będzie procedowany przez Sejm w lipcu - poinformowała w środę minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg w Programie Pierwszym Polskiego Radia. Zaznaczyła, że o tym, na którym z lipcowych posiedzeń projektem zajmą się posłowie, zdecyduje marszałek Elżbieta Witek.

We wtorek rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, podnoszącej świadczenie 500 plus do wysokości 800 zł miesięcznie.

Minister rodziny i polityki społecznej przypomniała w środę w Programie Pierwszym Polskiego Radia, że zmianę wysokości świadczenia ogłosił prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

"My (...) realizujemy krok po kroku plan: konsultacje; Rada Ministrów, która wczoraj przyjęła projekt ustawy; na lipcowych posiedzeniach Sejmu - pani marszałek zdecyduje, na którym - ustawa będzie procedowana" - powiedziała Maląg.

Przypomniała, że po uchwaleniu przez Sejm nowelizacja trafi do Senatu. "Wróci zapewne do Sejmu" - oceniła. A potem - jak wskazała - trafi do podpisu prezydenta. "I ustawa wchodzi w życie, taki jest zapis, od 1 stycznia 2024 r. - stanie się faktem" - dodała.

Na stronie internetowej Sejmu podano, że w lipcu posiedzenia izby zaplanowano w dniach: 6-7 lipca, 11-13 lipca i 28 lipca.

Projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zakłada wypłatę pierwszego wyższego świadczenia wychowawczego do 29 lutego 2024 r. z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r.

Zmiana wysokości świadczenia nastąpi z urzędu, bez konieczności składania dodatkowego wniosku.

Świadczenie 500 plus przysługuje od narodzin dziecka aż do ukończenia przez nie 18 lat. Prawo do niego mają zarówno dzieci przebywające w rodzinach, jak i w pieczy zastępczej. Zwiększenie świadczenia od nowego roku ogłosił w maju prezes PiS podczas kongresu partii "Programowy ul".(PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

