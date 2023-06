Rusza nowa fala migracji; w tej sprawie będzie rozpisane referendum; wzywam wszystkich do powiedzenia: nie zgadzamy się na relokację migrantów - powiedział w sobotę w Bogatyni wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Na wiecu w Bogatyni szef PiS odniósł się do sprawy relokacji uchodźców. Jak mówił, na skutek m.in. braku wyobraźni zachodnich elit, przez Morze Śródziemne rusza nowa fala migrantów. "Być może będą uruchomione wielkie ataki - bo już się zaczynają - na naszą granicę, w szczególności granicę z Białorusią. My się obronimy, ale my też nie pozwolimy, by inni decydowali za nas, dlatego w tej sprawie będzie rozpisane referendum" - oświadczył Kaczyński.

"Pamiętajcie państwo, że ta polska decyzja - bo wiem jaka ona będzie, jestem tego pewien - to polskie +nie+ będzie miało znaczenie także w Europie" - mówił.

"Chcemy mieć poparcie narodu. To będzie bardzo ważne w skali europejskiej, bardzo ważna decyzja. Wzywam wszystkich, którzy wezmą udział w tym referendum do krótkiego powiedzenia: nie zgadzamy się" - dodał.

Zdaniem Kaczyńskiego, dzięki polityce PiS, dzisiaj Polska w Europie nie jest traktowana jako państwo postkolonialne, tylko zaczyna coś znaczyć, współdecyduje i jest traktowana jako państwo podmiotowe. (PAP)

autorzy: Aleksandra Rebelińska, Piotr Doczekalski

