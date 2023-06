W ostatnich dniach widoczne jest wzmocnienie działań Kremla, którego celem jest osłabienie relacji między członkami NATO – ocenił pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP Stanisław Żaryn.

"NATO pozostaje jednym z głównych celów propagandy Kremla. Rosja od lat stara się osłabiać Sojusz i stymulować podziały między członkami Paktu" – napisał w piątek na Twitterze Żaryn.

W jego ocenie "aktywność informacyjna to jedynie część działań podejmowanych przez Rosję przeciwko NATO". "W istocie Kreml liczy na zniszczenie Sojuszu" – zaznaczył.

"Rosjanie konsekwentnie budują narrację o podziale Paktu na różne, niezdolne do współpracy bloki. Tak stworzone tło Kreml wykorzystuje m.in. do osłabiania relacji RP z sojusznikami, a także podważania roli i potencjału USA w relacjach z europejskimi sojusznikami. Rosyjska propaganda stara się wykazać, że NATO nie jest wiarygodne i zdolne do działania" - czytamy.(PAP)

Autor: Wojciech Kamiński

