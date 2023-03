Jeden z deputowanych prorządowej Partii Akcja i Solidarność (Partidul Acțiune și Solidaritate - PAS) i zarazem znany analityk Oazu Nantoi przekonuje, że elity Naddniestrza, które jest uznawane za potencjalną bazę dla operacji Kremla - nie są zainteresowane walką z kimkolwiek. Jak mówił cytowany przez Radio Kiszyniów Nantoi, z 300 tys. mieszkańców tej separatystycznej republiki 140 tys. to emeryci. Z kolei żołnierze stacjonującego tam i liczącego 2 tys. żołnierzy zgrupowania to w 70 proc. osoby urodzone już w Naddniestrzu i mimo posiadania paszportu rosyjskiego nieidentyfikujące się z celami Władimira Putina. Nantoi przekonuje, że separatyści są zainteresowani specyficznie pojmowaną przez siebie stabilnością, aby móc budować zapewniające ich dochód przemytnicze imperium. Deputowany jest zdania, że narracje o inwazji ukraińskiej czy użyciu materiałów rozszczepialnych służą przede wszystkim wojnie psychologicznej i zastraszeniu Mołdawii. Dodaje jednak, że w obliczu informacji o próbach puczu nie można tego ignorować.

W ramach wojny informacyjnej Marija Zacharowa, rzeczniczka rosyjskiego MSZ, mówiła wczoraj o materiałach rozszczepialnych, które miały dotrzeć do Odessy i Czarnomorska, by posłużyć do budowy brudnej bomby zdetonowanej w Naddniestrzu. Narracje te, poza tym, że służą do zastraszania Mołdawii, mogą być przydatne dla Rosji w podważeniu porozumienia, które reguluje dostawy zboża z ukraińskich portów. ©℗