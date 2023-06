Nasi poprzednicy na budownictwo komunalne wydawali rocznie od 40 do 80 mln zł i finansowali 30 procent inwestycji; w tym roku pobijemy rekord osiągając kwotę 1,6 mld złotych przy finansowaniu 80 procent” – powiedział w poniedziałek w Kaliszu minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

W poniedziałek odbyło się w Kaliszu Wielkopolskie Forum Samorządowe, w którym wzięło udział blisko 300 osób. W jego ramach zaplanowano siedem paneli dyskusyjnych - o inwestycjach w samorządach, rozwoju kultury, lokalnego rynku pracy, sportu i działaniach ekologicznych.

W dyskusji nad rozwojem budownictwa społecznego wziął udział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Powiedział, że najważniejszym programem w zakresie budownictwa mieszkaniowego jest kredyt 2 procent. Przypomniał, że program jest uchwalony i startuje 3 lipca.

„Poprzez ofertę bankową program będzie udostępniał tani kredyt na poziomie 2 procent dla tych osób, które kupują pierwsze mieszkanie i nie ukończyli 45 lat” – powiedział. Wyjaśnił, że kwotę zobowiązań powyżej 2 procent przejmie państwo. Dzięki temu wysokość raty może spaść nawet do 40 procent w stosunku do raty komercyjnego kredytu hipotecznego, co zwiększy zdolność kredytową dla tych, którzy do tej pory mieli problem z zakupem mieszkania.

Buda przekazał, że 16 czerwca oczekuje na informację ws. zmiany rekomendacji przez Komisję Nadzoru Finansowego, która poprawi zdolność kredytową. To oznacza, że „banki będą lepiej oceniać uczestników programu, ponieważ kredyt jest bezpieczniejszy” – powiedział.

Minister poinformował, że poza działaniami komercyjnymi rząd postawił też na rozwój budownictwa komunalnego.

„Nasi poprzednicy na budownictwo komunalne wydawali rocznie od 40 do 80 mln zł i finansowali 30 procent inwestycji. W tym roku pobijemy rekord osiągając kwotę 1,6 mld złotych przy finansowaniu w wysokości 80 procent” – oświadczył.

Dodał, że za poprzednich rządów budownictwo komunalne praktycznie nie istniało. „Na przykład w Łodzi w ciągu roku budowano zalewie 30 mieszkań. Co to jest na 800 tysięczne miasto? To jest jeden blok. W tym roku z rządowych środków rozpocznie się budowa 8 tys. mieszkań” – przekazał.

Minister zapowiedział, że jeżeli program będzie cieszył się zainteresowaniem samorządów to dofinansowanie będzie zwiększane.

„To będą bardzo dobrze zainwestowane pieniądze” - oświadczył. Podkreślił, że własne mieszkanie jest jednym z priorytetów Polaków. „To jest bardzo dobre, bo to jest forma lokowania kapitału” – zaznaczył. (PAP)

autorka: Ewa Bąkowska

bak/ mmu/